Ані Лорак влаштувала романтичне побачення з новим бойфрендом (фото)

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак насолодилася романтичним відпочинком з коханою людиною

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала Київ, менше півроку тому показала світу свого нового коханого. Ним виявився 26-річний саунд-продюсер BlackStar Єгор Гліб.

41-річна співачка після розлучення з Муратом Налчаджіоглу довго зберігала мовчання, інтригуючи шанувальників своєї особистої життям. Тепер же, судячи з останніх фото, українська співачка закохана і щаслива.

Бойфренд Кароліни в Instagram-сторіс показав знімки, на якому закохані в розкішному авто прогулюються по вечірньому місту.

Ані Лорак і Єгор Гліб сходили на побачення (фото: instagram.com)

Варто відзначити, що Єгор Гліб також виходець з України. Він вже був одружений на українській співачці, старшій за нього на кілька років. Першою обраницею Гліба стала Тетяна Решетняк (TAYANNA) і у них є спільний син.

Крім того, у відвертих інтерв'ю TAYANNA розповідала, що екс-чоловік регулярно їй зраджував і піднімав на неї руку.