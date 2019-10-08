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Ані Лорак влаштувала романтичне побачення з новим бойфрендом (фото)

STYLERПерсони    08.10.2019 - 09:33
Ані Лорак влаштувала романтичне побачення з новим бойфрендом (фото)
Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак насолодилася романтичним відпочинком з коханою людиною

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала Київ, менше півроку тому показала світу свого нового коханого. Ним виявився 26-річний саунд-продюсер BlackStar Єгор Гліб.

41-річна співачка після розлучення з Муратом Налчаджіоглу довго зберігала мовчання, інтригуючи шанувальників своєї особистої життям. Тепер же, судячи з останніх фото, українська співачка закохана і щаслива.

Бойфренд Кароліни в Instagram-сторіс показав знімки, на якому закохані в розкішному авто прогулюються по вечірньому місту.

Ані Лорак влаштувала романтичне побачення з новим бойфрендом (фото)Ані Лорак влаштувала романтичне побачення з новим бойфрендом (фото)

    Ані Лорак і Єгор Гліб сходили на побачення (фото: instagram.com)

    Варто відзначити, що Єгор Гліб також виходець з України. Він вже був одружений на українській співачці, старшій за нього на кілька років. Першою обраницею Гліба стала Тетяна Решетняк (TAYANNA) і у них є спільний син.

    Крім того, у відвертих інтерв'ю TAYANNA розповідала, що екс-чоловік регулярно їй зраджував і піднімав на неї руку.

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