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Ані Лорак вагітна? Співачка засвітила помітно кругленький животик

STYLERЖиття    08.10.2019 - 16:23
Ані Лорак вагітна? Співачка засвітила помітно кругленький животик
Ані Лорак запідозрили у другій вагітності (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак вважають, що співачка перебуває в цікавому положенні

У мережі знову заговорили про вагітність популярної української співачки Ані Лорак, яка зараз активно дає концерти. Приводом для чуток стало відео на якому виразно видно кругленький живіт співачки.

Нещодавно Кароліна відправилася в масштабний гастрольний тур, в якому вона представляє своє шоу DIVA. Днями вона дала концерт в місті Серпухов Московської області.

На одному зі своїх номерів, співачка вийшла в облягаючій прозорій сукні. При цьому даний наряд і спровокувала чутки про вагітність.

Ані Лорак запідозрили у другій вагітності (фото: instagram.com/fan_beautiful_diva_)

Якщо співачка все ж в положенні, то батьком її дитини може бути її новий хлопець продюсер Єгор Гліб.

Варто зазначити, що деякі користувачі мережі вважають, що Ані Лорак не вагітна, а просто набрала зайву вагу через щільного графіка.

Нагадаємо, що Ані Лорак заговорила в Києві на українській і наробила помилок. Справа в тому, що коли співачка відвідала столицю України, то отримала від місцевого фан-клубу подарунок на свій день народження, який вона відзначила 27 вересня.

Співачка вирішила подякувати шанувальникам українською мовою, але, схоже, за довгий час, коли вона була не в Україні, призабула мову і написала: "Дякую за поздоровлення!" замість: "Дякую за привітання!".

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