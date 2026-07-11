"Прилет" в людное место, есть погибшие и 17 ранены: как выглядят Сумы после ударов КАБами

В Сумах количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами возросло до 17, среди четырех погибших - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

По словам Григорова, враг нанес по городу очередную циничную атаку.

Две управляемые авиабомбы ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта.

Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры. По словам главы ОВА, россияне продолжают попытки уничтожить систему жизнеобеспечения города.

"Враг четко отдавал себе отчет, что под ударом окажутся и гражданские", - подчеркнул Григоров.

Фото: Последствия российской атаки на Сумы 11 июля (t.me/hryhorov_oleg)

Сколько погибших и пострадавших

В результате удара погибли четыре человека, среди них - ребенок. Число пострадавших возросло до 17, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В больницы продолжают обращаться новые раненые.

Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.

Работы по ликвидации последствий атаки начнутся, как только позволит ситуация безопасности. Григоров заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.