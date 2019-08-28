Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)

Фото: Ані Лорак (facebook com AniLorak)

Ані Лорак вперше показала публіці свого нового залицяльника

Ані Лорак - скандальна українська співачка, що живе і виступає в Росії, вперше після розлучення з чоловіком Муратом показала свого нового коханого публіці. Як відомо, артистка зустрічається з продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Tayanna. Відео з парочкою з'явилося на одній з фан-сторінок виконавиці в Instagram.

У ролику показано Ані Лорак і Єгор Глеб, які проходять через рамку металошукача на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі. Єгор ховає очі від настирливих журналістів і намагається пригнути голову.

Цікаво, що шанувальники скандальної співачки зазначили, що екс-чоловік співачки Мурат виглядав краще з нею, ніж новий коханець. На думку фанатів Лорак, Єгор весь час ховає обличчя, а це зовсім негарно з такою жінкою.

Вже вибачте,але Мурат як-то поруч з нею ефектніше виглядав...

Щож цей Глеб все обличчя приховує, наче соромиться або боїться чогось. Якщо ти любиш цю жінку, так веди себе належно.

Так деякі праві, але він дійсно не підходить їй зовсім не підходить, їй мужик б солідніше треба.

Скріншот коментарів (instagram.com/karolina___lifenews)

Як ми раніше писали, популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.