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Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)

STYLERЖиття    28.08.2019 - 18:14
Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)
Фото: Ані Лорак (facebook com AniLorak)

Ані Лорак вперше показала публіці свого нового залицяльника

Ані Лорак - скандальна українська співачка, що живе і виступає в Росії, вперше після розлучення з чоловіком Муратом показала свого нового коханого публіці. Як відомо, артистка зустрічається з продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Tayanna. Відео з парочкою з'явилося на одній з фан-сторінок виконавиці в Instagram.

У ролику показано Ані Лорак і Єгор Глеб, які проходять через рамку металошукача на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі. Єгор ховає очі від настирливих журналістів і намагається пригнути голову.

Цікаво, що шанувальники скандальної співачки зазначили, що екс-чоловік співачки Мурат виглядав краще з нею, ніж новий коханець. На думку фанатів Лорак, Єгор весь час ховає обличчя, а це зовсім негарно з такою жінкою.

  • Вже вибачте,але Мурат як-то поруч з нею ефектніше виглядав...
  • Щож цей Глеб все обличчя приховує, наче соромиться або боїться чогось. Якщо ти любиш цю жінку, так веди себе належно.
  • Так деякі праві, але він дійсно не підходить їй зовсім не підходить, їй мужик б солідніше треба.

Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/karolina___lifenews)

Як ми раніше писали, популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.

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