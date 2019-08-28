Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом: він постійно переймався (відео)

Ані Лорак вперше показала публіці свого нового залицяльника
Ані Лорак - скандальна українська співачка, що живе і виступає в Росії, вперше після розлучення з чоловіком Муратом показала свого нового коханого публіці. Як відомо, артистка зустрічається з продюсером Єгором Глебом, який раніше був одружений на співачці Tayanna. Відео з парочкою з'явилося на одній з фан-сторінок виконавиці в Instagram.
У ролику показано Ані Лорак і Єгор Глеб, які проходять через рамку металошукача на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі. Єгор ховає очі від настирливих журналістів і намагається пригнути голову.
Цікаво, що шанувальники скандальної співачки зазначили, що екс-чоловік співачки Мурат виглядав краще з нею, ніж новий коханець. На думку фанатів Лорак, Єгор весь час ховає обличчя, а це зовсім негарно з такою жінкою.
Скріншот коментарів (instagram.com/karolina___lifenews)
Як ми раніше писали, популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.
Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.