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Ани Лорак устроила романтическое свидание с новым бойфрендом (фото)

STYLERПерсоны    08.10.2019 - 09:33
Ани Лорак устроила романтическое свидание с новым бойфрендом (фото)
Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак насладилась романтичным отдыхом с любимым человеком

Ани Лорак, недавно посетившая Киев, менее полугода назад показала миру своего нового возлюбленного. Им оказался 26-летний саунд-продюссер BlackStar Егор Глеб.

41-летняя певица после развода с Муратом Налчаджиоглу долго хранила молчание, интригуя поклонников своей личной жизнью. Теперь же, судя по последним фото, украинская певица влюблена и счастлива.

Бойфренд Каролины в Instagram-сторис показал снимки, на котором влюбленные в роскошном авто прогуливаются по вечернему городу.

Ани Лорак устроила романтическое свидание с новым бойфрендом (фото)Ани Лорак устроила романтическое свидание с новым бойфрендом (фото)

    Ани Лорак и Егор Глеб сходили на свидание (фото: instagram.com)

    Стоит отметить, что Егор Глеб также выходец из Украины. Он уже был женат на украинской певице, старшей его на несколько лет. Первой избранницей Глеба стала Татьяна Решетняк (TAYANNA) и у них есть совместный сын.

    Кроме того, в откровенных интервью TAYANNA рассказывала, что экс-супруг регулярно ей изменял и подымал на нее руку.

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