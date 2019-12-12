Ані Лорак дісталося від фанатів: манекен з японського мультика

Ані Лорак показала новий образ, але шанувальники не зацінили
Ані Лорак нарвалася на шквал критики через кардинальні зміни зовнішності, а також зловживання фотошопом і фільтрами. Співачка виклала в Instagram знімок, який викликав бурхливе обговорення в мережі.
Кароліна чи то змінила зачіску, чи то приміряла перуку з прямим волоссям і чубчиком, але цей образ припав не усім до смаку.
Крім того, обличчя "Діви" піддалося дуже ретельній ретуші, через що вона стала схожа на персонаж японських аніме. 41-річну співачку звинувачують у тому, що вона зовсім втратила свою природну красу і миловидність.
Варто відзначити, що на новому знімку співачка з'явилася в незвичайному total-white брючному костюмі з поясом і великими рукавами-воланами. Підписники Кароліни відзначили, що білий їй дуже личить.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
В коментарях користувачі мережі порівнюють Ані Лорак з ожилим манекеном з японських мультиків.
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