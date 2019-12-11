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Передумав: з'явилася нова інформація про розлучення Ані Лорак з чоловіком

STYLERПерсони    11.12.2019 - 09:38
Передумав: з'явилася нова інформація про розлучення Ані Лорак з чоловіком
Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу тривалий час судилися один з одним через майно

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу офіційно розірвали стосунки в січні 2019 року після 10 років шлюбу. У співачки і бізнесмена є майно в Києві та Москві, нажите за роки шлюбу. Це стало каменем спотикання між екс-подружжям.

Але на початку грудня екс-чоловік Ані Лорак передумав ділити спільно нажите і забрав позов із суду. Така постанова з'явилася в Голосіївському районному суді столиці від 4 грудня, повідомляє "Главком".

Турецький бізнесмен відкликав позов через 11 місяців після офіційного розлучення. У своїй заяві Налчаджіоглу вирішив відмовитися від розділу майна і попросив закрити судове провадження.

Варто відзначити, що представник Ані Лорак подав зустрічну заяву, в якій співачка також наполягає на припиненні судових суперечок.

Передумав: з'явилася нова інформація про розлучення Ані Лорак з чоловіком

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Кароліна Куєк володіє квартирою в Києві, а також нерухомістю в Москві. За інформацією ЗМІ, у співачки є котедж в елітному селищі "Агаларов Естейт" в Підмосков'ї, де вона сусідствує зі Стасом Михайловим, Еміном Агаларовим та іншими зірками російського шоу-бізнесу. А у Мурата Налчаджіоглу у Києві є кілька ресторанів і нічних клубів, один з яких нещодавно закрився.

Дочка співачки і бізнесмена 8-річна Софія живе з мамою в Москві, але часто бачиться з батьком.

До речі, чутки про розлучення курсували задовго до офіційного підтвердження. Пара довго жила на два міста після того, як Кароліна зі скандалом поїхала працювати до Москви, а Мурат залишився в Києві. Але коли в мережу злили відео, на якому Налчаджіоглу у нічному клубі обіймається з танцівницею Яною Бєляєвою, заперечувати вже не було сенсу.

Зараз у Кароліни стосунки з саунд-продюсером Black Star і екс-чоловіком Тетяни Решетняк (Tayanna) Єгором Глібом, а Мурат зустрічається з киянкою Самією Ахметовою, але його періодично застають в компанії незнайомок.

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