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В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)

Пятница 11 апреля 2025 00:35
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В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео) Мурат Налчаджиоглу с возлюбленной (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывший муж молчащей о войне Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу объявил о новом романе.

С кем теперь строит отношения бизнесмен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram мужчины.

Мурат закрутил роман с тренершой по фитнесу и амбассадором его компании Людмилой, которая ведет блог под ником Overkovskaya. Она имеет более 13 лет опыта и работает в одной из сетей спортивных залов. Судя по кадрам и комментариям под сообщениями, пара вместе уже некоторое время.

Бизнесмен объявил о новых отношениях, опубликовав романтическое видео с девушкой под песню Jerry Heil и MONATIK "Вымолил". На нем влюбленные устроили морскую прогулку. Известно, что они находятся по делам в Стамбуле.

Также Налчаджиоглу поделился несколькими кадрами в Stories, на которых наслаждается временем рядом с любимой.

В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)Мурат Налчаджиоглу объявил о новых отношениях (скриншот)

Как отреагировали в сети

Пользователи разделились во мнениях: одни поздравили пару, а другие начали подшучивать над тем, что мужчина постоянно меняет партнерш.

  • "Шикарная пара. Людочка, счастья вам".
  • "Хорошая пара".
  • "Очень красивые".
  • "Меняете девушек, как перчатки".
  • "Надолго ли свежий роман?"
  • "Как быстро он их меняет. Кошмар, вот это ненасытный".
  • "Сезон нового турецкого сериала открыт. Прикольная штука, девочки: двух шикарных женщин потерял и теперь третья верит, что она будет единственной. Садимся поудобнее и берем попкорн".

В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)

Новая возлюбленна бизнесмена (скриншот)

Что известно о личной жизни бизнесмена

Официально Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак, которые имеют общую дочь, развелись в январе 2019 года. О расставании пары стало известно годом ранее после того, как в сети появилось видео с мужем в компании Яны Беляевой в киевском клубе. Девушка отрицала слухи о романе.

После Лорак бизнесмен имел другие романы. С последней девушкой Анастасией он был вместе более полугода. В прошлом году они разошлись. Девушка была беременна, но решила не рожать - сделала аборт.

В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

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