В объятиях и на корабле: бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную (видео)
Бывший муж молчащей о войне Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу объявил о новом романе.
С кем теперь строит отношения бизнесмен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram мужчины.
Мурат закрутил роман с тренершой по фитнесу и амбассадором его компании Людмилой, которая ведет блог под ником Overkovskaya. Она имеет более 13 лет опыта и работает в одной из сетей спортивных залов. Судя по кадрам и комментариям под сообщениями, пара вместе уже некоторое время.
Бизнесмен объявил о новых отношениях, опубликовав романтическое видео с девушкой под песню Jerry Heil и MONATIK "Вымолил". На нем влюбленные устроили морскую прогулку. Известно, что они находятся по делам в Стамбуле.
Также Налчаджиоглу поделился несколькими кадрами в Stories, на которых наслаждается временем рядом с любимой.
Мурат Налчаджиоглу объявил о новых отношениях (скриншот)
Как отреагировали в сети
Пользователи разделились во мнениях: одни поздравили пару, а другие начали подшучивать над тем, что мужчина постоянно меняет партнерш.
- "Шикарная пара. Людочка, счастья вам".
- "Хорошая пара".
- "Очень красивые".
- "Меняете девушек, как перчатки".
- "Надолго ли свежий роман?"
- "Как быстро он их меняет. Кошмар, вот это ненасытный".
- "Сезон нового турецкого сериала открыт. Прикольная штука, девочки: двух шикарных женщин потерял и теперь третья верит, что она будет единственной. Садимся поудобнее и берем попкорн".
Новая возлюбленна бизнесмена (скриншот)
Что известно о личной жизни бизнесмена
Официально Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак, которые имеют общую дочь, развелись в январе 2019 года. О расставании пары стало известно годом ранее после того, как в сети появилось видео с мужем в компании Яны Беляевой в киевском клубе. Девушка отрицала слухи о романе.
После Лорак бизнесмен имел другие романы. С последней девушкой Анастасией он был вместе более полугода. В прошлом году они разошлись. Девушка была беременна, но решила не рожать - сделала аборт.
Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
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