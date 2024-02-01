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Андрей Шевченко сказал, на каком языке общается с детьми

Шевченко рассказал о своей семье (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Полина Иваненко

Легендарный футболист Андрей Шевченко, который недавно официально стал президентом УАФ, рассказал, на каком языке общается со своей семьей. Спортсмен знает английский, украинский и итальянский.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о языке в быту Шевченко рассказал в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

По словам футболиста, дома он говорит на английском или итальянском языках. Когда Шевченко хочет сказать что-то своей жене Кристин Пазик, чтобы его слова не поняли дети, он переходит на итальянский.

Впрочем, шутит футболист, дети уже научились все понимать. Сейчас его старший сын начал учить украинский язык. Шевченко и его жена воспитывают четырех мальчиков.

"Мой старший сын, он учится сейчас. Он как раз изучает украинский язык и украинскую историю", - рассказал Шевченко.

Дети футболиста (скриншот)

Также Шевченко вспомнил, что в детстве он много говорил на украинском языке. Но потом, когда он переехал в Италию, ему стало тяжело.

"Да, я общался очень активно. Потом, когда я переехал в Италию, стало гораздо труднее, потому что итальянский и украинский - они мелодичны и иногда мне хочется добавить итальянское слово", - признался он.

 

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Андрей Шевченко