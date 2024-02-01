Андрій Шевченко сказав, якою мовою спілкується з дітьми

За словами футболіста, вдома він говорить англійською або італійською мовами. Коли Шевченко хоче сказати щось своїй дружині Крістін Пазік, аби його слів не зрозуміли діти, він переходить на італійську.

Втім, жартує футболіст, діти вже навчилися усе розуміти. Нині ж його старший син почав вчити українську мову. Шевченко та його дружина виховують чотирьох хлопчиків.

"Мій старший син, він який вчиться зараз. Він якраз вивчає українську мову і українську історію", - розповів Шевченко.

Діти футболіста (скріншот)

Також Шевченко пригадав, що у дитинстві він багато говорив українською. Але потім, коли він переїхав до Італії, йому стало важко.

"Так, я спілкувався дуже активно. Потім, коли я переїхав в Італію, стало набагато важче, тому що італійська та українська - вони мелодичні та інколи мені хочеться додати італійське слово", - зізнався він.