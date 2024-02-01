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Андрій Шевченко сказав, якою мовою спілкується з дітьми

Шевченко розповів про свою родину (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Поліна Іваненко

Легендарний футболіст Андрій Шевченко, який нещодавно офіційно став президентом УАФ, розповів, якою мовою спілкується зі своєю родиною. Спортсмен знає англійську, українську та італійську.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про мову у побуті Шевченко розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

За словами футболіста, вдома він говорить англійською або італійською мовами. Коли Шевченко хоче сказати щось своїй дружині Крістін Пазік, аби його слів не зрозуміли діти, він переходить на італійську.

Втім, жартує футболіст, діти вже навчилися усе розуміти. Нині ж його старший син почав вчити українську мову. Шевченко та його дружина виховують чотирьох хлопчиків.

"Мій старший син, він який вчиться зараз. Він якраз вивчає українську мову і українську історію", - розповів Шевченко.

Діти футболіста (скріншот)

Також Шевченко пригадав, що у дитинстві він багато говорив українською. Але потім, коли він переїхав до Італії, йому стало важко.

"Так, я спілкувався дуже активно. Потім, коли я переїхав в Італію, стало набагато важче, тому що італійська та українська - вони мелодичні та інколи мені хочеться додати італійське слово", - зізнався він.

 

 

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Андрій Шевченко