5 знаковых голов Андрея Шевченко, которыми восхищаются до сих пор

29 сентября отмечает день рождения Андрей Шевченко - легендарный украинский футболист, тренер и с недавних пор внештатный советник президента Владимира Зеленского. Этот день является отличным поводом вспомнить и отдать должное одному из самых великих футболистов, которые когда-либо выходили на поле.

Дебютный гол

Гол в ворота мюнхенской "Баварии" в 1994 году был первым точным ударом 18-летнего Андрея в еврокубках. И хотя тот матч "Динамо" проиграло, но это взятие ворот перед 44 тысячами фанатов на "Олимпийском" Шевченко точно запомнил на всю жизнь.

Бенефис в Барселоне

В 1997 году Шевченко установил "динамовский" рекорд, оформив хет-трик в матче против грозной “Барселоны” на знаменитом "Ноу Камп". Тот матч украинский клуб выиграл со счетом 0:4 - еще один гол забил друг Шевченко, нынешний тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Наказал россиян

Гол Андрея Николаевича в ворота сборной России в отборе на Евро 2000 помнят все. Тогда лидер нашей сборной идеально исполнил штрафной издалека и с самой боковой линии, заставив российских футболистов и болельщиков биться в агонии. Это произошло на 88-й минуте. С тех пор в Украине подобный штрафной с левого фланга называют "точкой Шевченко".

Супергол в ворота "Ювентуса"

Этот гол, забитый в 2001 году нашим футболистом в ворота "Ювентуса" до сих пор в Италии занимает высокие места в хит-парадах самых красивых мячей, когда-либо забивавшихся в Серии А.

Последний гол в карьере

Последний гол в карьере Шевченко забил в своем первом матче финальной части чемпионатов Европы. Это произошло на Евро 2012 в матче Украина - Швеция перед переполненным "Олимпийским". Тогда Андрей оформил дубль, принеся волевую победу нашей сборной. Тогда еще никто не знал, что эти мячи - последние в карьере Шевченко-футболиста.

Андрей Шевченко оставил незабываемый след в истории игры миллионов и стал символом не только украинского, но и мирового футбола. Его голы и достижения продолжают вдохновлять новое поколение футболистов и фанатов. С днем рождения, легенда!