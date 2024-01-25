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Шевченко назвал приоритетные направления деятельности в должности президента УАФ

Киев, Четверг 25 января 2024 15:08
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Шевченко назвал приоритетные направления деятельности в должности президента УАФ Фото: Андрей Шевченко во время первого общения с прессой в новом статусе (В. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Новоизбранный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вышел к журналистам после заседания внеочередного конгресса организации и рассказал о первых целях в новой должности.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из столичного Дома футбола.

XXVI конгресс ассоциации избрал обладателя "Золотого мяча-2004" президентом УАФ. За его кандидатуру проголосовали 93 делегата. Не голосовал за Шевченко только он сам.

"Я благодарен еще раз, очень большая ответственность. Перед нами стоят очень большие задачи. Как вы все слышали, это сделать все, чтобы футбол в Украине развивался в таких очень трудных условиях – полномасштабная война. Мы должны сделать все для этого. Подготовить национальную команду, олимпийскую команду, футзал, женский футбол. Это все направления очень важные", – заявил новый президент УАФ.

Шевченко также анонсировал переход ассоциации под его руководством к прозрачной деятельности. Команда новых функционеров готова работать, а предыдущую работу оценит независимый аудит. Его проведет компания Crowe.

Шевченко – президент УАФ

Легендарный футболист был безальтернативным кандидатом. Перед его избранием делегаты конгресса проголосовали за прекращение полномочий экс-главы организации Андрея Павелко.

После избрания Шевченко предложил уменшить количество вице-президентов до трех. Ими стали Павел Бойчук (первый вице-президент), Сергей Ребров и Александр Шевченко. Ранее в УАФ было аж 14 вице-президентов.

Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Его предшественник в прошлом году оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы. Шевченко и Павелко – кумовья и сотрудничали в ролях наставника сборной и президента ассоциации.

К слову, ранее разобрали нюансы безальтернативных выборов президента УАФ с Шевченко-кандидатом.

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Андрей Шевченко
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