Андрей Шевченко показывает, как носить мужские костюмы для уверенности и элегантности

Андрей Шевченко, несмотря на успешную футбольную карьеру и новую должность президента УАФ , еще и активно посвящает время мира моды и часто носит элегантные костюмы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram футболиста, решило показать, как Андрей Шевченко смотрится в классических мужских костюмах.

Как Андрей Шевченко выглядит в мужских костюмах

Шевченко часто появляется на публике в деловых классических костюмах. Иногда кажется, что за всю свою жизнь футболист носил их чаще, чем футбольную форму и форму тренера.

На новой должности президента Украинской ассоциации футбола Андрею придется постоянно носить классические костюмы, ведь это ответственная должность, которую он занял путем голосования.

Но стоит признать, что футболисту подходят деловые костюмы и он доказывает это годами. Как и многим успешным спортсменам, Шевченко удалось отличиться и в сфере моды. Его отношения с модой начались после переезда в Милан.

Андрей даже участвовал в модном показе Джорджио Армани в 2002 году. Поэтому неудивительно, что мужчина настолько любит классику в одежде.

Шевченко довольно часто выходил даже на футбольное поле в костюме. Также на его жизненном пути было много церемоний, куда нынешний президент УАФ не мог явиться в повседневной одежде и выбирал качественные и стильные костюмы.

Андрей Шевченко в классических костюмах (фото: instagram.com/andriyshevchenko)