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Андрей Хлывнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты

Пятница 23 февраля 2024 21:12
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Андрей Хлывнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ, сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллектива.

Артист дал исчерпывающий ответ

Так, на одном из своих концертов в Европе Хлывнюк рассказал, что недавно общался с журналисткой немецкого издания, которая спрашивала у него о старых хитах группы на русском языке.

Андрей Хлывнюк сказал, когда снова начнет петь свои русскоязычные хиты

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

"Меня с DW девочка замечательная спрашивала: "Когда наступит то время, когда вы снова споете свои русскоязычные классные песни? Мы их любим". Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение того Кремля, россияне нанизывают головы и с*аки этих долб***бов просто на столбы. И, пожалуйста, будет все, что вы хотите", - сказал музыкант.

Также певец обратился со сцены к зрителям.

"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они, в принципе, космополитичны, мне кажется. Украина - многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы", - подчеркнул исполнитель.

"Под рашистской п**ерацией мы имеем в виду просто определенную территорию, которая оказалась под властью лютых упырей, конченых дебилов", - заявил певец.

Напомним, недавно Хлывнюк вспомнил, как Ургант просил его петь на русском языке.

Также он показал фото из окопа и обратился к артистам, которые "вне политики".

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