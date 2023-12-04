Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые "вне политики"

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабной войны защищает Украину с оружием в руках, призвал находящихся вне политики артистов учить историю.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.

Хлывнюк призвал артистов учить историю

В своем блоге исполнитель опубликовал фото из окопа и обратился к звездам, которые по убеждению своей творческой натуры не могут держать оружие в руках.

"Так называемым артистам, что вне политики и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающим изменить мир своим искусством - учите историю", - написал лидер "Бумбокс".

Андрей Хлывнюк призвал артистов учить историю (фото: instagram.com/andriihorolski)

Также Хлывнюк напомнил о том, как в период большевистского режима преследовали кобзарей и приказывали их казнить.

"В 1918 году Маньяк с позывным Ленин издал приказ о запрете попрошайничества и обязал не брать кобзарей в заложники! По решению (троек) - расстреливать", - написал артист.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Отметим, что сейчас Андрей Хлывнюк служит на южном фронте недалеко от Херсона.

Время от времени музыкант выходит на связь с фанатами в сети и показывает, как проходит его служба.