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Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые "вне политики"

Понедельник 04 декабря 2023 16:20
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Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые "вне политики" Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабной войны защищает Украину с оружием в руках, призвал находящихся вне политики артистов учить историю.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника.

Хлывнюк призвал артистов учить историю

В своем блоге исполнитель опубликовал фото из окопа и обратился к звездам, которые по убеждению своей творческой натуры не могут держать оружие в руках.

"Так называемым артистам, что вне политики и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающим изменить мир своим искусством - учите историю", - написал лидер "Бумбокс".

Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые &quot;вне политики&quot;

Андрей Хлывнюк призвал артистов учить историю (фото: instagram.com/andriihorolski)

Также Хлывнюк напомнил о том, как в период большевистского режима преследовали кобзарей и приказывали их казнить.

"В 1918 году Маньяк с позывным Ленин издал приказ о запрете попрошайничества и обязал не брать кобзарей в заложники! По решению (троек) - расстреливать", - написал артист.

Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые &quot;вне политики&quot;

Хлывнюк показал фото из окопа и обратился к артистам, которые &quot;вне политики&quot;

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Отметим, что сейчас Андрей Хлывнюк служит на южном фронте недалеко от Херсона.

Время от времени музыкант выходит на связь с фанатами в сети и показывает, как проходит его служба.

Ранее Коля Серга ответил, что больше всего бесит военных на передовой.

Также мы рассказывали о том, что Комаровский предложил отдать территории россиянам, чтобы "сохранить жизнь украинцев".

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