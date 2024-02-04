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Андрей Данилко объяснил, почему сидел на Нацотборе с пластырем на щеке

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский артист и член жюри Нацотбора на Евровидение Андрей Данилко объяснил, почему появился на конкурсе с пластырем на лице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию концерта.

Артист прокомментировал свой внешний вид

Так, исполнитель появился в финале Нацотбора в неизменном образе - черном свитшоте и кепке с маской.

Однако на этот раз он решил дополнить свой лук ушками Мики Мауса с розовым бантиком.

И это не единственное, чем удивил Данилко зрителей. На левой щеке у певца был пластырь, с которым он просидел всю трансляцию.

Андрей Данилко (фото: скриншот с видео)

Поклонники сразу начали интересоваться у своего кумира, что произошло.

По словам знаменитости, у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.

"Знаете, я вам скажу. Как бы так сказать... В общем, была проблема и я ее решил таким способом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - с улыбкой ответил Данилко.

Впрочем, пока неясно, была это правда или все же шутка. Деталей артист раскрывать не стал.

Ранее мы рассказывали, что Alyona Alyona пожаловалась на проблемы после финала Нацотбора.

Также мы писали, что участница Нацотбора хочет снять свою кандидатуру в шаге от объявления победителя.

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Андрей ДанилкоЕвровидениезвезды шоу-бизнеса