Андрей Данилко объяснил, почему сидел на Нацотборе с пластырем на щеке

Артист прокомментировал свой внешний вид

Так, исполнитель появился в финале Нацотбора в неизменном образе - черном свитшоте и кепке с маской.

Однако на этот раз он решил дополнить свой лук ушками Мики Мауса с розовым бантиком.

И это не единственное, чем удивил Данилко зрителей. На левой щеке у певца был пластырь, с которым он просидел всю трансляцию.

Андрей Данилко (фото: скриншот с видео)

Поклонники сразу начали интересоваться у своего кумира, что произошло.

По словам знаменитости, у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.

"Знаете, я вам скажу. Как бы так сказать... В общем, была проблема и я ее решил таким способом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - с улыбкой ответил Данилко.

Впрочем, пока неясно, была это правда или все же шутка. Деталей артист раскрывать не стал.