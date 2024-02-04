"Какая-то жесть": Alyona Alyona пожаловалась на проблемы после финала Нацотбора

Реперша Alyona Alyona, которая вместе с певицей Jerry Heil принимает участие в Нацотборе на Евровидение, рассказала о своем состоянии после выступления в финале . Артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми реперша поделилась в Instagram .

Что произошло

Утром после финала Alyona Alyona рассказала, что ее "ларингиты-фарингиты опустились в бронхит". Реперша начала "хрипеть", ее голос был уставшим.

"Вчера последняя капелька здоровья меня покинула... Это какая-то жесть", - призналась артистка.

Певица пожаловалась на свое состояние (скриншот)

Впрочем, Alyona Alyona не теряет позитива. Она отметила, что ей нужно лечить свой организм, но ее утешает то, что сегодня, во время объявления победителей Нацотбора, ей не придется снова выступать.

"Радует, что сегодня петь не надо. Господи, помоги", - рассказала Alyona Alyona.

Кроме этого, реперша поблагодарила украинцев за поддержку. Она отметила, что гордится жителями нашей страны, которые активно голосуют и пытаются "прорваться" в "Дию" даже несмотря на то, что мобильное приложение не работало из-за большой активности пользователей.

Реперка обратилась к украинцам (скриншот)

Как Alyona Alyona и Jerry Heil выступили в финале

Реперша и певица, которым букмекеры прочат победу в Нацотборе, "зажгли" со своей песней Teresa & Maria. Члены жюри положительно прокомментировали выступление девушек. Впрочем, Андрей Данилко отмечал, что ему не хватило "взаимодействия между певицами".

А вот Джамала похвалила яркий текст и продакшн всей песни. Также высказался и Сергей Танчинец, назвавший трек хитом.