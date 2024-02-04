Андрій Данилко пояснив, чому сидів на Нацвідборі з пластиром на щоці

Український артист і член журі Нацвідбору на Євробачення Андрій Данилко пояснив, чому з’явився на конкурсі з пластиром на обличчі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію концерту.
Так, виконавець з’явився у фіналі Нацвідбору у незмінному образі - чорному світшоті і кепці з маскою.
Однак цього разу він вирішив доповнити свій лук вушками Мікі Мауса з рожевим бантиком.
І це не єдине, чим здивував Данилко глядачів. На лівій щоці у співака був пластир, з яким він просидів всю трансляцію.
Андрій Данилко (фото: скріншот з відео)
Шанувальники одразу почали цікавитись у свого кумира, що сталось.
За словами знаменитості, у нього на обличчі з'явилася проблема, яку не можна було приховати за допомогою гриму. Тому він вирішив заклеїти щоку пластиром.
"Знаєте, я вам скажу. Як би так сказати… Загалом, була проблема і я її вирішив таким способом. Що не можна було мазати гримом. П'яна бійка у мене була", - з посмішкою відповів Данилко.
Втім, поки неясно, була це правда чи все ж жарт. Деталей артист розкривати не став.
Раніше ми розповідали, що Alyona Alyona поскаржилася на проблеми після фіналу Нацвідбору.
Також ми писали, що учасниця Нацвідбору хоче зняти свою кандидатуру за крок до оголошення переможця.