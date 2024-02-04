Андрій Данилко пояснив, чому сидів на Нацвідборі з пластиром на щоці

Артист прокоментував свій зовнішній вигляд

Так, виконавець з’явився у фіналі Нацвідбору у незмінному образі - чорному світшоті і кепці з маскою.

Однак цього разу він вирішив доповнити свій лук вушками Мікі Мауса з рожевим бантиком.

І це не єдине, чим здивував Данилко глядачів. На лівій щоці у співака був пластир, з яким він просидів всю трансляцію.

Андрій Данилко (фото: скріншот з відео)

Шанувальники одразу почали цікавитись у свого кумира, що сталось.

За словами знаменитості, у нього на обличчі з'явилася проблема, яку не можна було приховати за допомогою гриму. Тому він вирішив заклеїти щоку пластиром.

"Знаєте, я вам скажу. Як би так сказати… Загалом, була проблема і я її вирішив таким способом. Що не можна було мазати гримом. П'яна бійка у мене була", - з посмішкою відповів Данилко.

Втім, поки неясно, була це правда чи все ж жарт. Деталей артист розкривати не став.