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Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського каналу, коли говорив про війну в Україні (відео)

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Вівторок 08 березня 2022 05:20
Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського каналу, коли говорив про війну в Україні (відео) Фото: Андрій Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Роман Мирончук

Всесвітньо відомий футболіст і екс-головний тренер збірної України Андрій Шевченко розплакався в ефірі італійського телеканалу RAI 3, коли заговорив про війну Росії проти України.

Емоційне відео опублікував Telegram-канал "ТРУХА-Херсон".

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей і літніх людей, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон. Здається, що завтра я прокинуся і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться", - заявив Шевченко.

Він також підкреслив, що Україна хоче бути частиною Європи.

Нагадаємо, Андрій Шевченко написав сильний пост про Україну. Він заявив про те, що завжди пишався своїм народом і своєю країною, яка пережила багато непростих періодів.

Ми також писали про те, що відома голлівудська пара Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів доларів для допомоги Україні.

При цьому від себе актори особисто пожертвували 3 мільйони доларів. Гроші планується направити компаніям AirBnB і Flexports, які надають притулок українцям в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

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Війна Росії проти України Андрій Шевченко
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