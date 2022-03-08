Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского канала, когда говорил о войне в Украине (видео)

Всемирно известный футболист и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала RAI 3, когда заговорил о войне России против Украины.

Он также подчеркнул, что Украина хочет быть частью Европы.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет", - заявил Шевченко.

Напомним, Андрей Шевченко написал сильный пост про Украину. Он заявил о том, что всегда гордился своим народом и своей страной, которая пережила много непростых периодов.

Мы также писали о том, что известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов долларов для помощи Украине.

При этом от себя актеры лично пожертвовали 3 миллиона долларов. Деньги планируется направить компаниям AirBnB и Flexports, которые предоставляют убежища украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

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