ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского канала, когда говорил о войне в Украине (видео)

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 05:20
Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского канала, когда говорил о войне в Украине (видео) Фото: Андрей Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Роман Мирончук

Всемирно известный футболист и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала RAI 3, когда заговорил о войне России против Украины.

Эмоциональное видео опубликовал Telegram-канал "ТРУХА-Херсон".

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет", - заявил Шевченко.

Он также подчеркнул, что Украина хочет быть частью Европы.

Напомним, Андрей Шевченко написал сильный пост про Украину. Он заявил о том, что всегда гордился своим народом и своей страной, которая пережила много непростых периодов.

Мы также писали о том, что известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов долларов для помощи Украине.

При этом от себя актеры лично пожертвовали 3 миллиона долларов. Деньги планируется направить компаниям AirBnB и Flexports, которые предоставляют убежища украинцам в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Андрей Шевченко
LITE
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни
Украинский блогер эксперементирует в жанре "а капелла", создавая патриотические песни