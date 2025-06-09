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Андре Тан показал, как собрать крутую "капсулу" для отпуска: 6 вещей - множество образов

Понедельник 09 июня 2025 06:17
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Андре Тан показал, как собрать крутую "капсулу" для отпуска: 6 вещей - множество образов Что взять в отпуск (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Полина Иваненко

Дизайнер Андре Тан показал, какие вещи станут основой идеальной "капсулы" для отпуска. Минимум одежды - максимум образов, он выделил ключевые вещи, которые легко миксовать и носить в разных вариациях.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Тан рассказал в Instagram.

Какие вещи взять в отпуск - советы от Андре Тана

Стилист выделил основные вещи, с которыми вы не будете волноваться из-за того, что надевать в отпуске.

Базовая футболка

"Она должна быть немного свободной, из плотного хлопка - без просветов и "домашнего" вида. Классика, без которой не обойтись!" - пояснил Тан.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовФутболка на лето (скриншот)

Рубашка oversize

Это настоящий must-have. Андре советует выбирать качественные ткани, благодаря которым вам точно будет комфортно в жару.

"Лен или вискоза, спокойные цвета. Можно носить как платье, накинуть на плечи или завязать на талии. Вот тебе три варианта в одном!" - подчеркнул дизайнер.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовЧто носить этим летом (скриншот)

Шорты или юбка

Без этого трудно представить летнюю "капсулу". Эти вещи обязательно должны быть в гардеробе.

"Только натуральная ткань и акцент на талию. Днем с футболкой, вечером - с рубашкой и аксессуарами. Комфортно и стильно!" - подчеркнул Тан.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовСтильная одежда на лето (скриншот)

Легкие брюки-палаццо

Это тренд, который не стоит пропускать. И такие брюки подойдут всем.

"Длинные или с деликатным клешем, они вытягивают силуэт и добавляют образу легкости", - объяснил Андре.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовТрендовые брюки на лето (скриншот)

Платье базовое - миди на тонких бретелях

Универсальная вещь на лето, которую можно легко комбинировать с другой одеждой. Настоящая находка для "капсулы".

"С рубашкой - повседневный лук, с каблуками и аксессуарами - вечерний. Тот случай, когда одна вещь заменяет несколько", - написал стилист.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовТрендовое платье на лето (скриншот)

Легкий жакет

"Он добавляет формы и собранности любому образу. Накинь его на платье, шорты или футболку - и выглядишь очень стильно", - советует Тан.

Андре Тан показал, как собрать крутую &quot;капсулу&quot; для отпуска: 6 вещей - множество образовТренды этого лета (скриншот)

Кроме этого, дизайнер назвал стильные украшения на лето:

  • массивные серьги
  • несколько подвесок
  • любимые очки
  • плетеная сумка или мягкий мешочек
  • вьетнамки или кеды.

"Моя личная рекомендация - шелковый платок! На голову, сумку, как топ или пояс - с ним можно экспериментировать бесконечно!" - резюмировал Андре.

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