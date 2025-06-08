Трендовый маникюр на лето-2025: идеи стильного френча с яркими кончиками

Классический френч возвращается, но в новом прочтении - с цветными, неоновыми и даже анималистическими кончиками. В сезоне лето-2025 именно яркий французский маникюр стал главным бьюти-акцентом у модниц.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трендовых вариантах этого дизайна на лето 2025 года.

Разноцветный френч

Разноцветный французский маникюр - это яркий и современный вариант классического французского дизайна, который набирает популярность в 2025 году.

Вместо привычной белой линии улыбки на кончиках ногтей используют разные цвета, создавая интересные и стильные комбинации. Например, каждому ногтю можно задать свой оттенок - в пастельных или неоновых оттенках.

Разноцветный французский маникюр (фото: instagram.com/iramshelton)

Френч с яркой деталью

Френч с яркой деталью- это трендовый вариант классического французского маникюра, придающий образу свежести и индивидуальности.

Традиционную белую "улыбку" на кончике ногтя дизайн дополняют яркой полоской любого цвета - от насыщенного красного или синего до неонового желтого или розового.

Френч с яркой полоской (фото: instagram.com/heluviee)

Френч с морскими мотивами

Такой дизайн сочетает в себе нежность французского маникюра с морскими элементами, создающими атмосферу отдыха на пляже и морского бриза.

Используйте декор в виде ракушек, звезд, морских волн. На ногтях могут быть маленькие наклейки, стразы или нарисованные акварельные рисунки.

Френч с ракушками и морскими звездами (фото: instagram.com/ naileditbeauty)

Еще один вариант на морскую тематику - с имитацией морского прибоя.

Френч на лето 2025 (фото: instagram.com/heluviee)

Френч с омбре

Френч с омбре на кончиках - это современная интерпретация классического французского маникюра, которая придает дизайну нежность.

Вместо четкой белой линии на кончике ногтя здесь используется постепенный переход цвета от натурального или светлого оттенка к более насыщенному на конце. Такой маникюр выглядит более мягким и романтичным по сравнению с четкой линией классического френча.

Френч с омбре (фото: instagram.com/heluviee)

Френч с аурой

Френч с аурой - это свежий и загадочный тренд в маникюре, который придает классическому дизайну нотки мистики и сияния. Вместо привычной белой линии улыбки на кончике ногтя используется эффект "ауры" - мягкого сияния, которое создает ощущение легкого свечения.

Френч с животными принтами

Френч с животными принтами - это смелый и модный вариант классического маникюра, позволяющий сочетать элегантность французского дизайна с трендовыми элементами в стиле "сафари".

В 2025 году такой маникюр активно набирает популярность, особенно среди тех, кто хочет придать образу характера и игривости.

Французский маникюр с анималистичными принтами (фото: instagram.com/yo_keshh)

Самые популярные принты: зебра, корова, леопард, змея. Это маникюр для тех, кто любит экспериментировать, но ценит эстетику.

Френч с животным принтом и наклейками (фото: instagram.com/yo_keshh)