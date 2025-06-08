Не розовый: Катя Осадчая показала главный оттенок лета, который выбирают стильные и успешные

Катя Осадчая продемонстрировала сразу два стильных аутфита в белом - именно этот оттенок модные эксперты называют главным в сезоне лето-2025. Образы телеведущей - пример того, как носить белое и в повседневной жизни, и на светских событиях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Осадчей.

Первый образ: костюм с шортами + ковбойские сапоги

Звезда продемонстрировала интересный летний образ, который объединяет элементы романтики, стиля кэжуал и даже немного ковбойского шика.

Лук Осадчей в стиле бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)

Верх

Белая удлиненная рубашка без рукавов, которая имеет накладные карманы с клапанами на груди, что придает ей немного утилитарный вид. Ткань выглядит легкой и дышащей, что идеально подходит для жаркого лета.

Низ

Короткие шорты с воланами и рюшами, что придает образу игривости и женственности.

Обувь

Высокие черные сапоги до колен из блестящей кожи. Они создают контраст с легким белым костюмом и придают образу смелости.

Аксессуары

Тонкий золотой пояс, подчеркивающий талию и придающий элегантности. Соломенная шляпка с круглыми полями, которая усиливает летнее настроение. Кроме того она добавила в лук серьги и браслеты, а также золотистый пояс.

Катя Осадчая показала стильный образ на лето (фото: instagram.com/kosadcha)

Второй образ: классический брючный костюм

Второй наряд Осадчей - это деловой костюм молочного оттенка. Брючный костюм является основой классического делового стиля, но благодаря современному крою и светлому цвету он выглядит роскошнее и менее строго.

Катя Осадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Костюм

Для выхода в свет телеведущая выбрала костюм, состоящий из жакета и брюк прямого кроя.

Пиджак в стиле оверсайз с четко выраженными, возможно, усиленными плечами, что придает ему современную и структурную форму. Он двухбортный, с широкими лацканами и карманами.

Брюки - прямые, широкие, свободного кроя, создающие стройный силуэт и смотрятся очень комфортно.

Лук для офиса или праздничного мероприятия (фото: instagram.com/kosadcha)

Аксессуары

На шее видны несколько тонких золотых цепочек, придающих деликатный акцент. Также заметно тонкое кольцо на руке.

Обувь

Дополнить женственный образ она решила элегантными туфлями-лодочками на высоких каблуках. Впрочем, дополнить такой костюм можно и удобными кедами или кроссовками.

Стильный лук в офис (фото: instagram.com/kosadcha)

Почему белый цвет - в трендах лета 2025

Возрождение стиля 90-х

Белый цвет ассоциируется с эстетикой 90-х годов, когда минимализм был на пике популярности. Этот стиль возвращается в моду, и белый становится символом чистоты и современного подхода к моде.

Легкость и свежесть в жаркие дни

В жаркую погоду белый цвет выглядит не только стильно, но и является практичным выбором. Он отражает солнечные лучи, что помогает сохранять прохладу, а также подходит для разных ситуаций - от офиса до пляжа.

База для необычных аксессуары

Белый цвет служит отличным фоном для интересных аксессуаров. Золотые украшения, яркие сумки или обувь могут придать образу индивидуальности и стиля.

Универсальность

Белый легко сочетается с другими цветами, создавая как классические, так и смелые образы. Это позволяет модникам экспериментировать с разными стилями и находить свой уникальный вид.

Катя Осадчая показала, что носить летом 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)