Елена Мозговая показала молодого отца на архивном фото

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась в сети архивным фото со своим отцом Николаем Мозговым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram.

"Папа", - коротко подписала она фото.

На снимке сложно узнать известного композитора и певца, так как он очень молодой.



Николай Мозговой в молодости (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Подписчики продюсера тут же принялись комментировать новое фото в ее блоге:

"Очень красивый"

"Какой красавец"

"Елена, нужно срочно рожать мальчика! У вас прекрасные гены"

"Ну красавец!".

Напомним, Николай Мозговой - украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины (1993).

Начинал карьеру эстрадного певца в ВИА "Беркут" (Ивано-Франковск), в 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Стал известным композитором в 1979 году - после исполнения Софией Ротару его песни "Рідний край".

Автор песен на слова украинских поэтов: "Зачаруй нас, любов", "Минає день, минає ніч", "На щастя, на долю", "Серце скрипки", "Тополиний край".

Также написал несколько песен ("Білі лілеї", "Ти згадай", "Матіола") для своей дочери Елены, так как надеялся, то она станет певицей.

С марта 2005 года работал генеральным директором - художественным руководителем Национального дворца искусств "Украина".

В 2007 году защитил диссертацию на тему: "Становление и тенденции развития украинской эстрадной песни" и получил научную степень кандидата искусствоведения.

Умер на 63-м году жизни 30 июля 2010 года.

Что известно про Елену Мозговую

Мозговая была замужем несколько раз, она имеет 3 дочерей от разных мужчин. Отметим, что отца старшей дочери Зои Алена не афиширует. Известно, что его звали Дмитрий, и он погиб, когда девочке было четыре года.

Средняя дочь Евгения, которой в этом году исполнится 26 лет, родилась в браке с певцом Александром Пономаревым.

Младшую Соломию она родила в 41 год в браке с певцом Владимиром Ткаченко, известным также как Дэвид Аксельрод.



Елена Мозговая с Дэвидом Аксельродом и дочерью (фото: instagram.com/david__axelrod)

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