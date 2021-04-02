Анастасія Заворотнюк вийшла на зв'язок з журналістами: вперше за довгий час

Актриса Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час вийшла на зв'язок з журналістами. Вона повідомила про своє самопочуття і розповіла, коли дасть велике інтерв'ю.

Заворотнюк вийшла на зв'язок зі ЗМІ

49-річна зірка серіалу "Моя прекрасна няня" 3 квітня відзначатиме 50-річний ювілей. В честь такої дати журналіст програми "Однажды" Сергій Майоров анонсував велике інтерв'ю з Заворотнюк.

Проте живе інтерв'ю відбудеться лише через рік, а зараз журналіст випустить передачу зі спогадами про життя артистки та її сім'ї. Але в коментарі для телеканалу Заворотнюк повідомила, що з її здоров'ям вже все в порядку. А ексклюзивне інтерв'ю про творчі плани вона пообіцяла дати тільки через рік.

Варто відзначити, що користувачів новина дещо насторожила, оскільки відео на сайті телеканалу з'явилося 1 квітня. Анастасія Заворотнюк вже давно не спілкується з журналістами та не з'являється в соціальних мережах.

Що кажуть рідні Заворотнюк про її здоров'я

Старша донька активно веде свою сторінку в Instagram, але інформацію про матір там немає. Ні вона, ні чоловік Заворотнюк Петро Чернишев не коментують стан здоров'я артистки.

У січні 2021 року Анна Заворотнюк у відповідь на запитання передплатників сказала, що лікування триває.

"Моя мама тяжко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", - написала донька артистки.

Де саме проходить лікування Анастасія Заворотнюк – невідомо. Більше як рік тому їй поставили дуже важкий діагноз і пробували лікувати навіть за кордоном.

Медики розповідали, що у 2019 році гліобластому взялися лікувати за допомогою експериментального лікування з використанням гормональних препаратів.

Звичайно таке лікування змінює людину майже до невпізнання і ймовірно тому рідні приховують актрису від сторонніх очей.