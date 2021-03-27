57-річний Жигунов таємно одружився на копії Анастасії Заворотнюк (фото)

Сергій Жигунов одружився на своїй коханій Вікторії Ворожбит, яку давно охрестили "копією" Ананстасии Заворотнюк. У росЗМІ з'явилися фото зі скромної церемонії.

Актор у своєму Instagram показав загадковий кадр, на якому лаконічно зображена його рука з обручкою.

Пізніше у ЗМІ з'явилися фото з церемонії одруження зірки "Моєї прекрасної няні" і журналістки Вікторії.

Жигунов одружився на коханій (фото: instagram.com/zhigunov_sergey)

Весілля 57-річного актора і Вікторії пройшло досить скромно. На опублікованих виданням Стархит кадрах видно, що наречена була в блакитній сукні з незвичайним вирізом і довгими рукавами. В руках у нареченої букет з рожевих тюльпанів.

Фото: Сергій Жигунов одружився на Вікторії Ворожбит (Стархит)

Зазначимо, що фактично для Сергія цей шлюб став третім. Артист був двічі одружений на актрисі Вірі Новіковій. Вони розлучилися після того, як Жигунов закрутив роман з Заворотнюк під час зйомок серіалу. Втім, стосунки тривали лише два роки.

У 2007-му актор розлучився з дружиною через роман, а в 2009-му вони знову одружилися. Через 11 років шлюб акторів розпався. Подейкують, цього разу причиною стали саме стосунки з журналісткою Вікторією Ворожбит.

Фото: Сергій Жигунов з екс-дружиною Вірою Новіковою (ТВ-Центр)