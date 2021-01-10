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Дочка Заворотнюк відверто розповіла про стан актриси: віримо в краще

Неділя 10 січня 2021 12:58
Дочка Заворотнюк відверто розповіла про стан актриси: віримо в краще
Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Російська актриса Анастасія Заворотнюк понад рік бореться з онкологічним захворюванням мозку. Дочка знаменитості, Ганна, вирішила поділитися з шанувальниками інформацією про стан матері. Зараз стан актриси оцінюється як важкий.

Instagram-stories Заворотнюк Ганна відповіла на питання передплатниці і зізналася, що актриса все ще важко хвора і вони продовжують лікування.

"Моя мама дуже важко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", – відповіла дівчина.

Дочка Заворотнюк відверто розповіла про стан актриси: віримо в краще

Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані (скріншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що раніше з'явилася інформація про те, де зараз знаходиться Анастасія Заворотнюк. Як повідомляється, вона ховається від сторонніх очей у своєму заміському будинку в селищі Крекшине. Вона вже пересувається більш вільно і виходить на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

За час хвороби актриси в пресі не було жодної фотографії та близькі пояснюють це тим, що вона сильно змінилася після хімієтерапії та не хоче, щоб її бачили.

Раніше ми писали про те, що розкрилася найстрашніша правда про Заворотнюк.

А також розповідали про те, що дочка Заворотнюк відверто висловилася про маму і розкрила заповітну мрію.

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