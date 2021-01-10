Дочка Заворотнюк відверто розповіла про стан актриси: віримо в краще

Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані (колаж: РБК-Україна)

Російська актриса Анастасія Заворотнюк понад рік бореться з онкологічним захворюванням мозку. Дочка знаменитості, Ганна, вирішила поділитися з шанувальниками інформацією про стан матері. Зараз стан актриси оцінюється як важкий.

Instagram-stories Заворотнюк Ганна відповіла на питання передплатниці і зізналася, що актриса все ще важко хвора і вони продовжують лікування.

"Моя мама дуже важко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", – відповіла дівчина.

Анастасія Заворотнюк знаходиться у важкому стані (скріншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що раніше з'явилася інформація про те, де зараз знаходиться Анастасія Заворотнюк. Як повідомляється, вона ховається від сторонніх очей у своєму заміському будинку в селищі Крекшине. Вона вже пересувається більш вільно і виходить на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

За час хвороби актриси в пресі не було жодної фотографії та близькі пояснюють це тим, що вона сильно змінилася після хімієтерапії та не хоче, щоб її бачили.

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