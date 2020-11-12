ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Не хоче показувати себе публіці: з'явилися дані про стан Заворотнюк

Четвер 12 листопада 2020 09:34
Не хоче показувати себе публіці: з'явилися дані про стан Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк продовжує лікування вдома (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Друзі та близькі люди Заворотнюк повідомили про її самопочуття

Актриса Анастасія Заворотнюк ховається від сторонніх очей у своєму заміському будинку в селищі Крекшино. Вона продовжує боротися з онкологічним захворюванням і за інформацією від рідних, їй стає краще. Вона вже пересувається більш вільно і виходить на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

Особняк сім'ї Заворотнюк У Крекшино обгороджений високим парканом і приховує від сторонніх очей те, що відбувається всередині. За час хвороби актриси в пресі не було жодної фотографії та близькі пояснюють це тим, що вона сильно змінилася після хімієтерапії й не хоче, щоб її бачили. Про це пише "Комсомольська правда".

"Змінюється все – погляд, стан, колір шкіри", - повідомив театральний продюсер Валерій Сергєєв.

Як стверджують люди, які регулярно спілкуються з Заворотнюк, її розум не постраждав, ось зовнішність – на жаль.

"Вона все розуміє, і їй не хочеться показувати себе публіці. На жаль, хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішність. У Насті не зовсім зв'язна мова, їй важко говорити. Але інтелект її не постраждав", - розповіла реквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова.

Крім того, артистку бачили здалеку в інвалідному кріслі та описували її стан, як ніби вона в тумані.

"Вона була в розумі, свідомості, але як в тумані. Можливо, це дія препаратів, які вона зараз приймає", - розповів один з медиків в ЦКЛ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрилася сама страшна правда про Заворотнюк.

А також розповідали про те, що дочка Заворотнюк відверто висловилася про маму і розкрила заповітну мрію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Анастасия Заворотнюкрак

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся