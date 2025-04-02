Любитель с металлоискателем нашел самый ценный клад в Англии: что там было

Сокровище, научное значение которого считается самым ценным за многие годы, нашел в Великобритании любитель с металлоискателем. Там были сотни таинственных артефактов Железного века.

Уникальная археологическая находка

В Северной Англии обнаружили исключительный клад возрастом около 2 000 лет. Его особенность заключается не только в количестве предметов - более 800 артефактов, - но и в загадочных обстоятельствах захоронения. Все предметы перед тем, как попасть в землю, были обожжены или сломаны.

Сокровище, названное Мелсонбийским, содержит железный котел, миску для смешивания вина, элементы конской упряжи, части повозок или колесниц, железное зеркало и ритуальные наконечники копий. Находка не только открывает новые детали о быте и связи жителей Британии железного века, но и поднимает много вопросов о причинах его уничтожения и захоронения.

Найденных артефактов столько, что они едва помещаются на столах (фото: скриншот youtube.com/@DurhamUniversity)

Как был найден клад

Клад обнаружил искатель металлов-любитель Питер Хэдс в декабре 2021 года. Он получил разрешение от владельца поля на поиски и неожиданно наткнулся на уникальную находку.

Археолог Том Мур из Даремского университета, который вместе с командой исследовал объект, отмечает: "Когда мы начали раскопки, мы поняли, что перед нами что-то необычное". Оказалось, что клад состоял из двух частей: меньшей и большей, причем большая часть поражала своими масштабами даже по сравнению с другими европейскими находками.

Одним из самых интересных предметов является чаша, декор которой сочетает средиземноморские и британские элементы. Это свидетельствует о связях местной элиты с Европой и, вероятно, даже с Римом. Чтобы сохранить артефакты, исследователи изъяли большой почвенный блок с ними и провели его КТ-сканирование, создав трехмерную модель.

Многие находки поражают мастерством и эстетикой изготовления (фото: durham.ac.uk)

Тайна уничтожения артефактов

Большинство найденных предметов были повреждены или обожжены. Некоторые исследователи предполагают, что они могли быть частью погребального ритуала, однако человеческих костей на месте найдено не было. По словам Софии Адамс из Британского музея, есть основания полагать, что артефакты сначала собрали в кучу, подвергли огню, а затем дополнительно повредили, бросив в ров и забросав камнями.

Несмотря на повреждения, многие предметы хорошо сохранились. Особенно ценными являются конская упряжь, украшенные средиземноморским красным кораллом и цветным стеклом, что свидетельствует об активной торговле на большие расстояния. Масштабное уничтожение предметов высшего социального статуса демонстрирует, что северная британская знать была не менее влиятельной, чем их южные соседи.

Ученые продолжают анализ артефактов и надеются, что со временем их смогут выставить в музее. Открытие Мелсонбийского клада ставит новые вопросы о жизни, верованиях и ритуалах железного века в Британии, и, возможно, приведет к еще более впечатляющим открытиям в будущем.

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