7 легендарных сокровищ, которые до сих пор ищет все человечество

На протяжении веков история хранила тайны об огромных сокровищах, пропавших без вести. Эти загадочные клады вдохновляли исследователей и искателей приключений на многочисленные экспедиции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи самых известных кладах, которые до сих пор не найдены, чтобы попытаться разгадать тайну их исчезновения.

Сокровище фараона Тутанхамона

Когда археологи открыли гробницу фараона Тутанхамона в 1922 году, они обнаружили множество драгоценностей, принадлежавших этому правителю, в частности золото, драгоценные камни, ювелирные изделия.

Однако некоторые части клада так и не были найдены. По некоторым данным, часть сокровищ была вывезена в Великобританию, а другие - потеряны в хаосе после открытия гробницы. До сих пор есть много спекуляций относительно того, что еще может скрываться в неизученных частях гробницы.

Сокровища ордена тамплиеров

Орден тамплиеров, созданный в XII веке, накопил огромные богатства. После уничтожения ордена в 1307 году многие легенды повествуют о том, что тамплиеры спрятали свои сокровища, чтобы они не попали в руки короля Франции. Речь идет о золотых монетах, драгоценностях и даже Святом Граале.

До сих пор место, где они могут быть скрыты, остается неизвестным. Некоторые считают, что сокровища могут быть спрятаны в подземельях Европы или даже на островах Нового Света. Археологи и искатели приключений до сих пор продолжают поиски.

Гравюра "Сожжение тамплиеров" (изображение: Википедия)

Сокровище Лимы

В 1821 году испанские колонисты вывезли огромное сокровище из Лимы, которое должно было быть доставлено в Испанию. Но капитан корабля, узнав о содержимом груза, решил спрятать его на острове Кокос у побережья Коста-Рики.

С тех пор судьба клада осталась неизвестной, как и самого капитана. Считается, что она содержит золотые монеты, драгоценности и другие ценности на сумму более 200 миллионов долларов. Многочисленные экспедиции к острову не принесли успеха, и клад остается загадкой.

Золото Третьего рейха

В конце Второй мировой войны многие сокровища нацистской Германии исчезли вместе с последними нацистскими подразделениями. Среди них выделяется множество золота, ювелирных изделий и произведений искусства, вывезенных из оккупированных стран.

Существует версия, что часть кладов была затоплена в горных озерах или шахтах. Наиболее загадочным остается Золотой поезд, который якобы перевозил сокровища рейха и скрылся в польских горах.

Бесконечные мешки с золотом в соляной шахте Меркерс (фото: Википедия)

Наполеоновские сокровища на Березине

Во время отступления армии Наполеона из России в 1812 г. многие ценности были оставлены или затоплены в реке Березина. Легенда свидетельствует, что во время переправы через реку французские войска потеряли значительное количество золота, серебра и других драгоценностей.

Считается, что эти сокровища по-прежнему лежат на дне реки или в болотах вокруг нее. Многие кладоискатели совершали экспедиции в Березину, но следов богатства так и не были найдены.

Янтарная комната

Янтарная комната была создана в начале XVIII века и считалась одним из самых ценных украшений царских дворцов. Во время Второй мировой войны она исчезла, когда немецкие войска увезли ее из дворца в Царском Селе.

До сих пор неизвестно, куда делись янтарные панели, оцениваемые в сотни миллионов долларов. Есть версии, что они либо уничтожены во время бомбежек, либо скрыты в подземельях Восточной Европы.

Современная реконструкция Янтарной комнаты (фото: Википедия)

Клад Флитвудской бухты

Это сокровище связано с легендой о якобы спрятавшими его пиратам в 1700-х годах во Флитвудской бухте, расположенной на северо-западе Англии. Речь идет об огромном количестве золота, серебра и драгоценностей, которые украли пираты с торговых судов, проходивших через эти воды.

Согласно легенде, они зарыли свое достояние в песчаных дюнах на берегу моря. В течение многих лет предпринимались попытки найти это сокровище, но ни одна экспедиция не была успешной.