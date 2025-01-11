"Клад Мартина Лютера". В Германии нашли несколько мешков монет, спрятанных в очень необычном месте

В 2022 году реставраторы знаменитой готической церкви в Германии обнаружили настоящее богатство, спрятанное почти 400 лет назад, о чем не сообщали до ноября 2024 года. Сколько же там было и денег и в каком странном месте они были спрятаны?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livescience рассказывает о "сокровище Мартина Лютера", которое было найдено в церкви, где проповедовал лидер Реформации.

Находка клада в готической церкви

В 2022 году реставраторы церкви святого Андрея в Айслебене нашли четыре мешка монет, спрятанные в ногах статуи. Этот клад был спрятан около 1640 года во время Тридцатилетней войны, когда шведские солдаты регулярно нападали на этот регион.

Это произошло в период, когда многие местные жители прятали свои драгоценности для защиты от грабителей. Мешки содержали 816 золотых и серебряных монет, включая известные золотые ангелы и дукаты. Этот клад является чрезвычайно ценным не только с исторической, но и экономической точки зрения, поскольку он рассказывает о социально-экономической ситуации того времени.

В ногах этой статуи нашли сокровище (фото: U. Dräger, Halle)

История Тридцатилетней войны

Тридцатилетняя война (1618-1648) была одной из самых разрушительных в истории Европы, начавшаяся с религиозных конфликтов и переросшая в политическую и территориальную борьбу. Во время этой войны шведские войска часто грабили города Саксонии-Анхальт, включая Айслебен.

Местные жители были вынуждены не только кормить шведских солдат, но и платить огромные суммы за их содержание. Это стало причиной больших потерь в населении, когда Айслебен потерял около половины своей популяции между 1628 и 1650 годами.

Как выглядят монеты

Найденные монеты включали золото, серебро и даже медь. Наиболее ценные золотые монеты были завернуты в бумагу, на которой указано, что это деньги церковной казны. Они не были частью обычных пожертвований, а представляли доходы от особых церковных служб, таких как свадьбы, крещения и похороны.

Часть доходов также поступала от платы за места в церкви, которые прихожане покупали, чтобы сидеть на видных местах. Эти монеты могут многое рассказать о роли церкви в экономике того времени и ее влиянии на местные общины.

Так выглядели монеты из клада (фото: U. Dräger, Halle)

Сколько денег было в кладе

Для понимания стоимости найденного клада, стоит отметить, что средний заработок успешного шахтера того времени составлял около одного талера в неделю, что равно 24 пенсам. Однако один фунт масла стоил всего 3 пенса, а две селедки - всего 2 пенса.

Кроме золотых и серебряных монет, в кладе были еще около 800 медных монет, что также имеет свое значение для истории экономики того времени. В общем, этот клад может быть оценен как значительный вклад в общее финансовое состояние тех, кто спрятал его.

Почему это очень важная находка для истории

Эта находка является чрезвычайно важной с точки зрения истории как для Айслебена, так и для всего региона Саксонии-Анхальт. Это реальное свидетельство тяжелой истории того времени, когда война и опустошение становились частью повседневной жизни. Историки планируют изучить каждую монету и опубликовать результаты исследований, что даст еще большее понимание экономического и социального положения того времени.

Находка станет частью постоянной экспозиции в музее Моритцбург в Галле. Она даст возможность современникам и будущим поколениям лучше понять, как война и религиозные конфликты влияли на жизнь людей в Саксонии-Анхальт.