6 главных сокровищ Украины, которые до сих пор не найдены

Бурная история нашей страны всегда была связана с "перераспределением" денег и материальных ценностей. Кто-то кого-то грабил, а кто-то, напротив, прятал от грабителей свое имущество. Иногда это были сокровища, которые сейчас стоят фантастических денег. Какие именно и кто их прятал?

РБК-Украина (проект Styler) вибрало 6 легендарных украинских сокровищ, которые где-то спрятаны, и до сих пор не найдены.

Варяжские сокровища Лавры

Варяжские сокровища Киево-Печерской Лавры состоят из четырех частей, три из которых уже найдены.

Во времена Киевской Руси варяги хранили награбленное золото в одной из пещер Лавры. Монахи случайно наткнулись на эти сокровища и спрятали их в четырех разных местах.

Один из этих тайников обнаружил Петр I, второй был обнаружен во время ремонтных работ в монастырях, а третье подняли из-под земли после землетрясения в Киеве в 1975 году.

Однако четвертое сокровище до сих пор остается спрятанным в загадочных подземельях Лавры. Легенды о варяжских сокровищах продолжают привлекать исследователей и кладоискателей.

Сокровища Нестора Махно

Нестор Махно, известный революционер и анархист, по некоторым данным, скрыл значительные богатства в разных уголках Украины. Махно собирал свое золото в царских монетах, хранившихся в ведрах, закопанных в землю.

После бегства из Украины часть этих сокровищ уже нашли, однако некоторые из них остаются в украинской земле. Многие историки и энтузиасты пытаются отыскать сокровища Махно, хранящие тайны украинской революционной истории.

Махновец Семен Каретников (первый ряд, в центре) упоминал, что часть золота была зарыта в кургане у Никополя (фото: Wikimedia Commons)

Золото Богдана Хмельницкого

После победных битв с Польшей Богдан Хмельницкий накопил огромные богатства, которые использовал для изготовления монет с собственным гербом. По преданию, часть этих сокровищ была спрятана в подземном тоннеле между Суботовом, где жил гетман, и Чигирином, где располагался штаб казачества.

До сих пор это золотое сокровище остается не найденным, что делает его одним из самых интересных объектов для исследователей казацкой истории.

Золото скифов

Скифские курганы, разбросанные по территории Украины, скрывают множество золотых изделий и украшений.

Одной из известнейших находок является легендарная пектораль, весом более килограмма, найденная в кургане на Днепропетровщине. Археологические исследования постоянно пополняют знания о богатствах скифов, однако многие курганы остаются нераскрытыми.

Золото скифов является одним из самых ценных археологических наследий Украины, что продолжает волновать воображение кладоискателей.

Золотая пектораль из Толстой Могилы (фото: Википедия)

Библиотека Ярослава Мудрого

Князь Ярослав Мудрый собрал огромную библиотеку рукописей, исчезнувшей во время монголо-татарского нашествия в середине XIII века. До сих пор нет точных данных о ее местонахождении, но существует несколько версий.

Некоторые историки предполагают, что книги могли быть скрыты в подземельях Софийского собора или Киево-Печерской Лавры. Несмотря на то, что многие считают библиотеку только легендой, археологи не оставляют надежды случайно наткнуться на это бесценное сокровище.

Сокровища Ивана Мазепы

Иван Мазепа, один из богатейших гетманов Украины, оставил после себя многочисленные сокровища, часть которых хранится под землей. Первая часть спрятана в Батурине, вторая - на берегу реки Сейм, а третья - в Киеве, под гостиницей "Салют".

Легенды о богатствах Мазепы привлекают внимание не только исследователей, но и любителей кладоискателей. Мазепа, владелец многочисленных городов и сел, оставил после себя наследство, стоимость которого оценивается в миллиард долларов.

Отель "Салют" в Киеве (фото: kyivpastfuture.com.ua)