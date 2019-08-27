Alyona Alyona змінює українську музику: співачка номінована на міжнародну премію

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Українська артистка зробила сильний вплив на українську музику

Олена Савраненко, яка більш відома під ім'ям Alyona Alyona, змінює уявлення про те, якою повинна бути сучасна українська музика. Про це повідомляє The Independent.

У своєму інтерв'ю артистка заявила, що може співати краще, ніж люди, які це робили до неї. Крім того, вона вміє читати реп.

Савраненко займається музикою більше 15 років, але лише недавно вона досягла справжнього успіху. Ще в грудні 2018 року вона працювала вихователькою в дитсадку невеликому селі під Києвом, заробляючи 200 доларів на місяць.

До цього Савраненко займалася торгівлею у супермаркеті і продавала косметику на ринку. Музика для неї було просто хобі. Коли її бабуся в'язала шкарпетки, вона робила хіп-хоп.

Alyona Alyona (відео: YouTube/alyona alyona)

Тепер Савраненко впізнають скрізь, де б вона не була. Про неї писали Vogue і The New York Times. Зараз вона номінована на німецьку міжнародну премію Anchor.

Діти в селі теж знають, що вона зірка. У дитсадку, де працювала Alyona Alyona, тепер з'явилося нове обладнання, включаючи дитячий ігровий комплекс і Wi-Fi.

Савраненко каже, що вона не може повністю відірватися від свого попереднього життя і постійно шукає нових спонсорів для дошкільних установ.

У своїх піснях вона часто зачіпає фемінізм, позитивізм тіла, соціальну справедливість і війну. Вона каже, що її ранній досвід ізгоя викував її як артиста.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Перетворення Савраненко відображає тенденцію серед українських артистів в даний час. Вперше в сучасній історії українська музика не шукає натхнення в Москві, а встановлює новий власний стандарт.

Крім того, нові мовні закони, що обмежують ефірний час для російськомовної музики, створили хороші можливості для українських музикантів.

Нагадаємо, що нещодавно рэперша Alyona Alyona вразила мережу своїм дитячим фото.

Раніше повідомлялося про те, що Alyona Alyona представила новий кліп, який сильно сподобався українцям.