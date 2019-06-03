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Alyona Alyona представила новий кліп: українці в захваті

STYLERЖиття    03.06.2019 - 15:44
Alyona Alyona представила новий кліп: українці в захваті
Alyona Alyona (фото: прес-служба виконавиці)

Alyona Alyona порадувала шанувальників новим шедевром

Alyona Alyona презентувала відеокліп на один із найефектніших треків альбому "Пушка" - "Якби я була не я". Над відео працював відомий український художник і аніматор Сашко Даниленко. В музичній індустрії його знають, як автора анімаційних кліпів для DakhaBrakha і ТНМК (гучний "Гупало Василь").

Сашко зізнається, що музика Альони його надихає.

"Коли всіх порвав перший бенгер Альони, я відчув, що в нашій галактиці народилася супернова небаченої сили й яскравості. Я би просто не зміг пройти повз і не попрацювати з нею!" - говорить режисер.

Alyona Alyona представила новий кліп: українці в захваті

Alyona Alyona (фото: прес-служба виконавиці)

Вибір треку був не випадковий.

"Мені подобається, як вона відчуває і використовує українське слово. Тому я підтримав її ідею зробити кліп саме як лірик відео, адже це прекрасний спосіб зберегти цю динамічну поезію візуально", - зазначив Даниленко

Сашко зазначає, що ця робота сильно відрізняється від його попередніх кліпів.

"Спочатку я планував цей проект як колаборації з різними аніматорами та ілюстраторами, але в підсумку все зробив самостійно. Це пригальмувало темп роботи, але перетворило процес в експеримент і дослідження нових синтетичних візуальних інструментів. Пісню "Якби я була не я" я сприймаю як маніфест всіх українських жінок і визнання їх вкладу та важливості, які так часто бувають недооцінені. Відеоряд цієї роботи - це чиста імпровізація, де роль жінки показана через абстрактні образи", - підсумовує він.

Alyona Alyona - "Якби я була не я"

Кліп і пісню "Якби я була не я" вже оцінили користувачі мережі.

  • Один з кращих треків з альбому, нереальний кач.
  • Це чудово! Альона виводить український репчик на новий рівень!
  • Це чергова бомбічєска цукерка!
  • Твій флоу краще, ніж у багатьох інших реперків.
  • Поки флексив під цей шедевр, ледь телефон з рук не полетів...
  • Це просто неймовірно. Дякую Альона. Україна квітне все більше, коли все далі йде від Мордора.
  • Справжній приклад українського репу! Топ!
  • Дуже круто! Не є шанувальником цього напрямку, але Альона - просто круть! І саме круте в треку, що ти залишаєшся в своєму стилі - і по тексту і по кліпам.
  • Як завжди - жир!

Alyona Alyona представила новий кліп: українці в захваті

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

Сенсація українського репу: українка буде підкорювати Європу Alyona Alyona випустила новий кліп, який розриває мережу
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