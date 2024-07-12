Альтернатива холодильнику: 6 вариантов хранения продуктов в жару

Из-за регулярных отключений электроэнергии возникает вопрос как хранить продукты без холодильника. Хотя зимой это проще, несколько способов могут помочь сохранить продукты на время отключения.

О том, где можно хранить продукты без холодильника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Термосумка

Это специальная сумка, удерживающая температуру продуктов. Некоторые из таких контейнеров имеют специальные элементы, которые предварительно следует положить в морозилку.

Также, для поддержания температуры, в термосумку можно положить бутылки с замороженной водой.

В то же время для хранения холодных продуктов их лучше заранее охладить - большинство сумок поддерживают температуру, однако не охлаждают уже нагретые продукты. Тем не менее, термосумка может помочь сохранить продукты в течение нескольких часов.

Таз со льдом или водой

Этот метод несколько напоминает хранение рыбы или мяса во льду в продуктовых магазинах. Продукты следует положить в герметичный контейнер, который необходимо поставить в глубокий таз или ведро со льдом или холодной водой.

Если льда нет, а есть только холодная вода, крышку контейнера советуют накрыть мокрым холодным полотенцем, погрузив его концы в воду.

Подвал или погреб

В помещениях под землей температура обычно ниже, прогреваются они медленнее. Конечно, погребов почти нет в городе, однако подвалов достаточно много.

В то же время температура в них может быть выше, чем в холодильнике - поэтому дополнительно следует использовать термосумки или ведро со льдом, в которые нужно положить герметично упакованные продукты.

Самодельный погреб

Такой метод больше подходит для частных секторов. Для этого необходимо вырыть глубокую яму, в которую может поместиться бочка или большой цилиндрический контейнер.

Желательно выкапывать яму в тени. В бочку нужно сложить продукты в герметичной упаковке, закрыть ее - и прикопать для сохранения низкой температуры. Также в контейнер можно поместить лед или замороженные бутылки с водой.

Колодец

Благодаря своей глубине, колодец обладает такими же свойствами, как подвал или погреб, а холодная вода работает как лед. Для хранения продуктов в колодце их нужно герметично упаковать, положить в ведро и опустить вниз, погрузив ведро в воду на 2/3.

Обработка продуктов

Термическая обработка может немного продлить продолжительность хранения продуктов. Другой вариант - засаливание, ведь соль является естественным консервантом.

Как сохранить рыбу

Храня рыбу, советуют сначала срезать голову рыбы - она портится быстрее всего. После этого ткань или полотенце необходимо вымочить в соленой воде, обернуть рыбу - и держать ее в холодном месте.

Как сохранить мясо

Мясо можно засолить или консервировать. Такие способы продлевают хранение. В то же время, соление советуют осуществлять в прохладном помещении.

К тому же хранить мясо все равно следует в холодном темном месте.

Как сохранить овощи

Некоторые фрукты и овощи - яблоки, помидоры, огурцы, капусту и зелень - можно хранить без холодильника, однако в прохладе и тени. Свеклу и морковь советуют положить в ящики и засыпать песком.

Как сохранить сыр

Для хранения сыра рекомендуют намочить соленой водой салфетку со льна, завернуть в нее сыр, а затем обернуть продукт бумагой. После этого сыр нужно положить в прохладное темное место.

Без холодильника сыр в такой упаковке может пролежать до трех дней, однако перед употреблением в пищу его советуют нарезать и подождать час.

Как хранить молоко

Для хранения молока без холодильника, жидкость советуют прокипятить, добавив соду. Затем молоко следует перелить в банку и поставить в ведро с холодной водой или льдом.

Вместо крышки для банки советуют использовать ткань или полотенце, погрузив его концы в воду или лед. Такой "холодильник" необходимо хранить в темном холодном месте, периодически заменяя воду или лед холодным.

Как сохранить яйца без холодильника

Чтобы сохранить яйца без холодильника, рекомендуется вымыть в салоне воде - чтобы смыть грязь и бактерии, сполоснуть чистой водой и тщательно вытереть.

После этого яйца необходимо переложить в мешочек, засыпав рис, и завязать края мешочка. Однако для хранения яиц необходимо найти темное и прохладное место.

К тому же для проверки и поддержания температуры, которая должна составлять до 0 градусов - в зависимости от типа продукта - желательно использовать термометр.

Чем выше температура - тем короче срок хранения продукта. В жару продукты без холодильника могут испортиться менее чем через час.

Поэтому, кроме поддержания нужной температуры самодельного холодильника, никогда не следует употреблять в пищу продукты, которые изменили консистенцию, цвет, или приобрели неприятный запах - или в случае сомнений.