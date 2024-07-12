Альтернатива холодильнику: 6 варіантів зберігання продуктів у спеку

Через регулярні відключення електроенергії виникає питання як зберігати продукти без холодильника. Хоча взимку робити це простіше, декілька способів можуть допомогти зберегти продукти на час відключення.

Про те, де можна зберігати продукти без холодильника, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Термосумка

Це спеціальна сумка, яка утримує температуру продуктів. Деякі з таких контейнерів мають спеціальні елементи, які заздалегідь треба покласти в морозилку.

Також, для підтримання температури, у термосумку можна покласти пляшки з замороженою водою.

Водночас для зберігання холодних продуктів, їх краще заздалегідь охолодити - більшість сумок підтримують температуру, проте не охолоджують вже нагріті продукти. Крім цього, термосумка може допомогти зберегти продукти протягом декількох годин.

Таз з льодом або водою

Цей метод дещо нагадує зберігання риби або м'яса у льоді в продуктових магазинах. Продукти потрібно покласти в герметичний контейнер, який необхідно поставити в глибокий таз або відро з льодом або холодною водою.

Якщо льоду немає, а є лише холодна вода, кришку контейнера радять накрити мокрим холодним рушником, зануривши його кінці у воду.

Підвал або льох

В приміщеннях під землею температура зазвичай нижча, прогріваються вони повільніше. Звісно, льохів майже немає у місті, проте підвалів досить багато.

Водночас температура в них може бути вищою, ніж в холодильнику - тому додатково слід використовувати термосумки або відро з льодом, в які потрібно скласти герметично упаковані продукти.

Саморобний льох

Такий метод більше підходить для приватних секторів. Для цього необхідно викопати глибоку яму, в яку може поміститися бочка або великий циліндричний контейнер.

Бажано викопувати яму в затінку. В бочку потрібно скласти продукти в герметичному упакуванні, закрити її - і прикопати для збереження низької температури. Також в контейнер можна помістити лід або заморожені пляшки з водою.

Криниця

Завдяки своїй глибині, криниця має такі ж властивості, як підвал або льох, а холодна вода працює як лід. Для зберігання продуктів в криниці, їх потрібно герметично упакувати, покласти у відро та опустити вниз, зануривши відро у воду на 2/3.

Обробка продуктів

Термічна обробка може трохи продовжити тривалість зберігання продуктів. Інший варіант - засолення, адже сіль є природним консервантом.

Як зберегти рибу

Зберігаючи рибу, радять спочатку зрізати голову рибини - вона псується найшвидше. Після цього тканину або рушник необхідно вимочити у солоній воді, обгорнути рибу - і тримати її в холодному місці.

Як зберегти м'ясо

М'ясо можна засолити або консервувати. Такі методи подовжують зберігання. Водночас соління радять здійснювати у прохолодному приміщенні.

До того ж зберігати м'ясо все одно слід в прохолодному темному місці.

Як зберегти овочі

Деякі фрукти та овочі - яблука, помідори, огірки, капусту та зелень - можна зберігати без холодильника, проте в прохолоді та тіні. Буряк та моркву радять покласти в ящики і засипати піском.

Як зберегти сир

Для зберігання сиру рекомендують намочити солоною водою серветку з льону, загорнути в неї сир, а потім обгорнути продукт папером. Після цього сир потрібно покласти в прохолодне темне місце.

Без холодильника сир в такому пакуванні може пролежати до трьох днів, проте перед вживанням в їжу, його радять нарізати та зачекати годину.

Як зберігати молоко

Для зберігання молока без холодильника, рідину радять прокип'ятити, додавши соду. Потім молоко слід перелити в банку і поставити у глибоке відро з холодною водою або льодом.

Замість кришки для банки радять використати тканина або рушник, зануривши його кінці у воду або лід. Такий "холодильник" необхідно зберігати в темному холодному місці, періодично замінюючи воду або лід на холодний.

Як зберегти яйця без холодильника

Щоб зберегти яйця без холодильника, їх рекомендують вимити у салоні воді - щоб змити бруд та бактерії, сполоснути чистою водою та ретельно витерти.

Після цього яйця необхідно перекласти в мішечок, засипавши рис, та зав'язати краї мішечка. Проте для зберігання яєць необхідно знайти темне та прохолодне місце.

До того ж для перевірки і підтримання температури, яка має становити до 0 градусів - залежно від типу продукту - бажано використовувати термометр.

Чим вища температура - тим коротший термін зберігання продукту. У спеку ж продукти без холодильника можуть зіпсуватися менш ніж за годину.

Тому, крім підтримання потрібної температури саморобного холодильника, ніколи не слід вживати в їжу продукти, які змінили консистенцію, колір, чи набули неприємного запаху - або у разі сумнівів.