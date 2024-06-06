6 лайфхаков, как разгладить помятую одежду без утюга

Помятая одежда, хотя и некритическая проблема - не слишком приятная ситуация. Иногда это случается из-за несвоевременно сломанного утюга, а сейчас это случается гораздо чаще из-за регулярных отключений электроэнергии.

О том, как погладить одежду без утюга и без электричества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Используйте отпариватель

Отпариватели для одежды - отличная альтернатива утюгу. Они могут быть менее эффективны на тяжелых больших вещах, но в основном хорошо убирают небольшую помятость.

Кроме того, вам не нужно таскать с собой гладильную доску, а отпариватели с меньшей вероятностью могут повредить одежду или обжечь пальцы.

Используйте фен

Для этого способа разглаживания одежды положите скомканную вещь на вешалку, а затем намочите помятые участки небольшим количеством воды.

Лучше всего использовать бутилированную воду, поскольку водопроводная может содержать минералы, которые могут вызвать пятна.

Включите фен и сфокусируйте тепло на самых скомканных участках одежды. При необходимости вы также можете разгладить вручную. Держите фен на расстоянии не менее нескольких сантиметров от ткани, чтобы не сжечь ткань.

Повесьте рядом с душем или подержите над чайником

Уложите одежду на вешалку и повесьте ее на задней стенке душевой кабины. Затем включите воду (чем горячее, тем лучше), но будьте осторожны, чтобы не разбрызгать воду и не нанести мыло на одежду.

Если пятна от воды на ткани вызывают беспокойство, повесьте вешалку на крючок для полотенец вне душевой кабины. В таком случае включите душ на полную мощность и дайте помещению распариться.

Затем оставьте воду примерно на 10 минут, и когда вы вернетесь, одежда будет готова к носке. Не забудьте закрыть двери и окна.

Так же "распарить" одежду и убрать помятость может помочь и чайник - если подержать вещи над паром какое-то время.

Используйте кастрюлю как утюг

Горячая кастрюля или чайник, конечно, не так эффективны, как утюг, однако подобны ей, особенно если речь идет о хлопчатобумажных, шерстяных и льняных тканях.

Однако не кладите горячий чайник на одежду с пластиковыми украшениями или из винила, так как это может привести к плавлению. И, конечно, соблюдайте осторожность при обращении с горячей посудой.

Для этого средства сделайте следующее:

вскипятите кастрюлю воды среднего размера;

как только вода начнет сильно парить, вылейте ее;

накройте изделие полотенцем перед глажкой, чтобы дно кастрюли не испортило вашу одежду;

быстро "прогладьте" одежду дном кастрюли на столе или другой твердой поверхности.

Положите под матрас

Небольшое дополнительное давление от матраса может быть именно тем, что нужно для того, чтобы ваша одежда была без "морщин". Разгладьте одежду на ровной поверхности, а затем сверните ее как рулет. Уложите его под матрас и подождите 15-20 минут, прежде чем вынимать.

В зависимости от вещи, может потребоваться до 30 минут прижатия, но если положить одежду под матрас на ночь, она будет еще более эффективной.

Сделайте спрей для устранения помятости

Если у вас нет под рукой специального спрея для разглаживания одежды, советуют несколько способов, как приготовить средство самостоятельно. Если у вас есть кондиционер для одежды, можно попробовать следующий способ:

смешайте 1 стакан воды (желательно дистиллированной, кипяченой или хотя бы из бутылки) и 1 чайную ложку жидкого бельевого кондиционера;

добавьте 1 чайную ложку медицинского спирта, чтобы помочь жидкости быстрее улетучиться;

взболтайте раствор в пустой бутылке с пульверизатором, а затем нанесите его на скомканную одежду.

Если у вас нет под рукой бельевого кондиционера, рекомендуют попробовать следующее:

смешайте 1 часть белого уксуса с 3 частями воды в пульверизаторе;

нанесите средство на одежду, а затем дайте ему высохнуть.

Помятость должна исчезнуть. Для дополнительного аромата можно попробовать добавить каплю эфирного масла (идеально подойдут цитрусовые), чтобы перебить запах уксуса. Однако не добавляйте слишком много, ведь масло может оставить пятна.