"Алькатрас" возвращается: фото тюрьмы для монстров, которую боялись даже серийные маньяки

Тюрьма для военных или ограниченный "курорт", из которого невозможно сбежать

Федеральный пенитенциарный центр Алькатрас (неофициальное название - Скала) был открыт на острове Алькатрас, что в 1,25 км от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния.

Строительство форта на острове начали еще в 1850 году - для защиты залива в результате "золотой лихорадки". Впоследствии форт начали использовать военные - для заключенных.

В 1909 году армия снесла здание и оставила только фундамент, а в 1912 году была построена новая тюрьма. Официально это заведение для заключенных работало до 1963 года.

Место для тюрьмы было выбрано не случайно - остров находится в середине залива с ледяной водой и сильными морскими течениями, что делало заведение абсолютно изолированным. Тюрьма "Алькатрас" (фото: Getty Images)

Первые военнопленные появились в Алькатрасе в 1861 году - это были пленные Гражданской войны из разных штатов. В 1898 году - военнопленные в результате Испано-американской войны и количество заключенных выросло с 26 до 450 человек.

В 1906 году сотни заключенных были перемещены на остров из соображений безопасности, потому что в Сан-Франциско произошло страшное землетрясение, которое уничтожило половину города. В 1912 был построен большой тюремный корпус, а в 1920 заключенными заполнили все 3-этажное здание.

Алькатрас стал первой военной тюрьмой длительного содержания и со временем получил репутацию места с очень жесткими условиями в отношении нарушителей дисциплины. Нарушителей наказывали строго - тяжелейшая работа, изолятор с ограниченным рационом из хлеба и воды.

Несмотря на свою репутацию, в Алькатрасе нельзя было находиться в камерах днем и некоторые из заключенных могли вообще свободно перемещаться по территории. Многие заключенные выполняли работы по хозяйству для семей, проживавших на острове, а избранным даже доверяли уход за детьми. Тюрьма "Алькатрас" (фото: Википедия)

Стоит добавить, что некоторые пользовались условиями, чтобы организовать побег из тюрьмы, но все попытки были тщетны - беглецы либо возвращались обратно, спасаясь от ледяной воды, либо погибали от переохлаждения.

В конце 1920-х на острове появилось поле для бейсбола, были организованы соревнования по боксу между заключенными. На остров могли попасть гражданские из Сан-Франциско, которые приезжали, чтобы посмотреть поединки или игру в бейсбол.

В 1934 году Министерство обороны США решили закрыть тюрьму из-за высоких расходов на содержание и передали ее на содержание Министерству юстиции.

Федеральная тюрьма строгого режима

Период Великой Депрессии и смена управления Алькатрасом изменили эту тюрьму. В США сильно вырос уровень преступности, появились крупные мафиозные семьи, отдельные банды, шли войны за сферы влияния, правоохранители получали взятки, гангстеры и воры буквально терроризировали общество. Поэтому власти решили вновь открыть Алькатрас, но уже как федеральную тюрьму.

Был разработан проект реконструкции здания и фактически, что оставили нетронутым - это фундамент. Все решетки заменили на металлические, в каждой камере появилось электричество, туннели были замурованы, появились специальные оружейные по периметру. В потолки встроили слезоточивый газ, подача которого регулировалась дистанционно и должна была защитить от драк.

В тюрьме появилось 600 камер в разных блоках, среди которых D считался самым строгим и туда помещали самых опасных преступников. А еще тюрьма получила нового начальника - Джеймса А. Джонстона, который был известен как человек строгих принципов и сторонник строгой дисциплины. До Алькатраса Джонстон возглавлял тюрьму Сен Квентин, о которой ходило немало слухов, что там самые жесткие правила во всей исправительной системе.

К заключению в Алькатрас судьи не приговаривали, туда переводили особо буйных, особо опасных - из других тюрем. Исключение сделали для Аль Капоне - он сам выбрал, где отбывать наказание. Камеры тюрьмы "Алькатрас" (фото: Википедия)

Правила стали жесткие - минимальные привилегии на получение еды, воды, одежды, медицинской помощи. Личные вещи были запрещены. Общение с посетителями, посещение библиотеки, возможность писать и получать письма - все это нужно было заслужить трудом и безупречным поведением.

Тюремная жизнь начиналась с подъема в 6:30, заключенным давали 25 минут на уборку в камере, после чего каждый заключенный должен был подойти к решетке камеры для переклички. Если все были на месте в 6:55, индивидуальные ряды камер открывались один за другим, и заключенные двигались в тюремную столовую. Им отводилось 20 минут на завтрак, затем их выстраивали в шеренгу для раздачи тюремных работ.

Однообразный цикл тюремной жизни был неумолим, и его не меняли в течение многих лет. Главный коридор тюремного корпуса заключенные называли "Бродвеем", а камеры на втором ярусе вдоль этого прохода были самыми желанными в тюрьме. Другие камеры располагались внизу, были холодными, и мимо них часто проходил персонал и заключенные.

В первые годы работы Алькатраса начальник Джонстон поддерживал политику тишины - заключенных заставляли воздерживаться от любых звуков в течение долгого времени, которую многие заключенные считали самым тяжелым наказанием. Было много жалоб с требованием ее отмены. Ходили слухи, что несколько заключенных сошли с ума из-за этого правила. Камера в тюрьме "Алькатрас" (фото: Getty Images)

Также были запрещены газеты, журналы, любое общение, музыка, телевидение. То есть - абсолютная изоляция.

В восточном крыле были одиночные камеры изоляторов, где не было даже полноценного туалета - просто дыра в полу. В изоляторе помещали без верхней одежды и на мизерный паек.

Заключенные находились постоянно в темноте и только одна щель - для еды. В изоляторе было холодно, а матрас выдавали только на ночь. Помещение в изолятор считалось самым суровым наказанием и его боялись все заключенные.

Закрытие тюрьмы

В марте 1963 году тюрьму решили закрыть и причина была такая же, как и предыдущая - слишком большие расходы на содержание. Нужно было делать ремонт, содержание заключенных было дорогое, потому что все необходимо было завозить с материка.

После закрытия было обсуждение относительно дальнейшего использования острова. Хотели даже установить там монумент ООН. Тюрьма "Алькатрас" (фото: Getty Images)

В 1969 году остров оккупировали группа индейцев от разных племен, которые воспользовались законом о свободном переселении от 1934 года. Они жгли костры прямо в зданиях, разрисовывали стены. Но надолго индейцы там не задержались и в 1971 году их выгнали с острова.

После этого власти сделали остров частью Национальной зоны отдыха "Золотые ворота", а в 1973 году его открыли для туристов.

Побеги из Алькатраса

За 29 лет не было совершено ни одного успешного побега с острова. Официально существует 5 заключенных, которых после попытки побега не нашли ни живыми, ни мертвыми. Было организовано 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, 5 исчезли, других схватили и вернули обратно.

По некоторым данным в 1962 году Фрэнк Морис и братья Энглины совершили успешный побег, но этот факт официально не подтвержден.

Почему Алькатрас считался самой суровой тюрьмой в мире

Остров без побега. Тюрьма расположена на скалистом острове в заливе Сан-Франциско. Даже если кто-то убегал из камер, его ждали ледяная вода, сильное течение и акулы. Ни один побег не был официально успешным.

Самые опасные заключенные США. Здесь содержали серийных убийц, гангстеров (например, Аль Капоне), психопатов, которые не поддавались контролю в других тюрьмах.

Жесткий режим. Минимум прав, полная изоляция, молчаливые камеры, запрет на общение, постоянный контроль. Не тюрьма - а стена молчания и страха.

Психологическое давление. Заключенные часто сходили с ума из-за изоляции. Один из известных заключенных сказал: "Здесь не убивают тело - здесь хоронят душу."

Символ безысходности. В 1930-50-х "Алькатрас" стал синонимом места, откуда не возвращаются. И даже самые жестокие преступники боялись туда попасть. Библиотека в тюрьме "Алькатрас" (фото: Википедия)

Выпускали ли из Алькатраса после окончания срока?

Некоторые заключенные после окончания срока или перевода возвращались к гражданской жизни. Алькатрас функционировал с 1934 до 1963 года как федеральная тюрьма, а не концлагерь. Это означало, что некоторые заключенные отбывали свои сроки полностью или частично, после чего их переводили в другие тюрьмы или освобождали.

Например:

Алвин "Крепыш" Карпис, гангстер и сообщник "банды Молли", пробыл там дольше всех - 26 лет. Его позже перевели в другую тюрьму и он даже издал мемуары.

Роберт Страуд, известный как "птицелов из Алькатраса", хоть и провел много лет на острове, умер в тюрьме в Миссури, куда его впоследствии перевели.

А что с призраками?

А вот тут начинается мистика:

Посетители музея и экс-сотрудники часто рассказывают о странных звуках: крики, вскрики, шелест шагов, холодные сквозняки в изолированных блоках (особенно в "Блоке D" - карцере).

Один из охранников в 40-х годах утверждал, что видел призрака в 14-й камере, который исчез после крика. На следующий день охранника нашли мертвым.

Камера D-14 известна как "место холода" - даже в жару там стоит ледяной дух, по словам экскурсоводов.

Заключенные рассказывали, что слышали музыкальные аккорды, женские голоса, детский смех, хотя на острове после 1934 года не было женщин или детей.

Заключенные утверждали, что вернуться физически - возможно. Но психологически? Не все сумели. А некоторые, по преданию, так и остались на острове - в другой форме.

Со временем тюрьма Алькатрас стала не только местом, куда ежегодно наведывается много туристов, но и основных интересных и мистических тем в искусстве - литературе, фильмах и сериалах.