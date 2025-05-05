Трамп поручил возобновить работу "Алькатраса" для самых опасных преступников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как пояснил Трамп в Truth Social, Америка, когда была "более серьезной нацией", без колебаний запирала самых опасных преступников, которые приносили страдания и несчастья, подальше от других людей.

"Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых жестоких американских преступников", - добавил он.

Как объясняет AP, решение Штатов возобновить работу "Алькатраса" вероятно будет тяжелым и слишком дорогим, поскольку тюрьма была закрыта еще в 1963-м из-за высоких затрат на ремонт, а также обеспечение острова, которое приходилось доставлять на лодках.

Фото: остров Алькатрас (google.maps)

Представитель Бюро тюрем, в свою очередь, заявил, что ведомство "выполнит все приказы президента".

Что известно о тюрьме "Алькатрас"

"Алькатрас" - это бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, США. Она действовала с 1934 по 1963 год и была известна как одна из самых суровых тюрем в Штатах.

Здесь содержали самых опасных преступников, в частности Аль Капоне и Роберта Страуда. Из-за изоляции острова и сильных течений побеги считались практически невозможными.

После закрытия тюрьма стала туристической достопримечательностью и популярным музеем.

За время своей работы, согласно данным Федерального бюро расследований, 36 мужчин совершили 14 попыток побега, но почти все были пойманы или же не пережили эти попытки.