Трамп разозлил католиков мемом в образе Папы: Вэнсу пришлось встать на защиту
Президент США Дональд Трамп на днях опубликовал в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом фото в образе Папы Римского. Это вызвало волну критики со стороны католиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Трамп распространил в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он предстает в образе Папы Римского. Это фото также опубликовали на официальном аккаунте Белого дома в X (Twitter).
Фото: Трамп опубликовал фото в образе Папы (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)
Организация, представляющая епископов Нью-Йорка, заявила, что не видит "ничего смешного" в изображении, которое распространили официальные страницы Трампа и Белого дома в соцсетях.
"В этом изображении нет ничего разумного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вот-вот начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами", - говорится в заметке католической конференции штата Нью-Йорк.
Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий жестко раскритиковал Трампа за его публикацию.
"Это наносит глубокую обиду католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска и обращаемся в молитве к Святому Духу за руководство во время избрания нашего нового понтифика. Он должен извиниться", - отметил он.
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что изображение Трампа "оскорбляет верующих, институты и демонстрирует, что лидеру мировых правых нравится играть роль клоуна".
Вэнс ответил критикам
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту американского президента Дональда Трампа. Вэнс в X (Twitter) написал пост в ответ на вопрос редактора The Bulwark Билла Кристола о том, "Вэнс не имеет ничего против такого неуважения и насмешек над святым отцом".
"Как правило, я не имею ничего против того, чтобы люди шутили, но не могу терпеть, когда люди начинают глупые войны, в которых гибнут тысячи моих соотечественников", - написал он.
Напомним, в конце апреля журналисты спросили президента США Дональда Трампа, кого он видит следующим Папой. На что тот ответил, что сам бы хотел стать понтификом.
Папа Римский Франциск умер 2 апреля, его похороны состоялись 26 апреля. Понтифика похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Церемонию прощания посетили около 400 тысяч человек, в том числе и более 50 мировых лидеров. Среди них президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
Католическая церковь начнет конклав для избрания нового Папы Римского на следующей неделе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.