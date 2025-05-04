Трамп разозлил католиков мемом в образе Папы: Вэнсу пришлось встать на защиту

Президент США Дональд Трамп на днях опубликовал в соцсети сгенерированное искусственным интеллектом фото в образе Папы Римского. Это вызвало волну критики со стороны католиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Трамп распространил в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он предстает в образе Папы Римского. Это фото также опубликовали на официальном аккаунте Белого дома в X (Twitter).



Фото: Трамп опубликовал фото в образе Папы (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)



Организация, представляющая епископов Нью-Йорка, заявила, что не видит "ничего смешного" в изображении, которое распространили официальные страницы Трампа и Белого дома в соцсетях.

"В этом изображении нет ничего разумного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вот-вот начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами", - говорится в заметке католической конференции штата Нью-Йорк.

Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий жестко раскритиковал Трампа за его публикацию.

"Это наносит глубокую обиду католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска и обращаемся в молитве к Святому Духу за руководство во время избрания нашего нового понтифика. Он должен извиниться", - отметил он.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что изображение Трампа "оскорбляет верующих, институты и демонстрирует, что лидеру мировых правых нравится играть роль клоуна".

Вэнс ответил критикам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту американского президента Дональда Трампа. Вэнс в X (Twitter) написал пост в ответ на вопрос редактора The Bulwark Билла Кристола о том, "Вэнс не имеет ничего против такого неуважения и насмешек над святым отцом".

"Как правило, я не имею ничего против того, чтобы люди шутили, но не могу терпеть, когда люди начинают глупые войны, в которых гибнут тысячи моих соотечественников", - написал он.