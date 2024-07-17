Какой будет тюрьма будущего: срок сократят до 5 минут и будут транслировать фильмы

Ученый разработал концепцию тюрьмы будущего, которая обеспечит длительный сеанс терапии и сделает все, чтобы человек больше никогда не возвращался к преступности. Эта концепция ускорит отбывание наказания до нескольких минут вместо лет или десятилетий.

В чем состоит эта концепция тюрем будущего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Ученый Хашим Аль-Гайли разработал концепцию под названием Cognify - тюрьма будущего. В основе этой концепции - имплант, который в мозг человека загрузит синтетические воспоминания о преступлении, но будет показывать ситуацию с точки зрения жертвы.

Система может иметь устройство, похожее на виртуальную реальность, отображающее кадры правонарушения, сгенерированные искусственным интеллектом, в сочетании с мозговым имплантатом, вызывающим такие эмоциональные состояния, как угрызения совести или сожаления - чувства, которые некоторые люди могут не вызывать сами.

Эта концепция обеспечит длительный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными.

По словам Аль-Гайли, сейчас только в тюрьмах США находится до 2 млн человек. И хотя считается, что тюрьма сдерживает правонарушителей от будущих преступлений, более 100 исследований показали, что это не предотвращает повторные преступления.

"Когда-то Cognify сможет создавать и имплантировать искусственные воспоминания непосредственно в мозг заключенного. Эти сложные, яркие и реалистичные воспоминания создаются в режиме реального времени с помощью контента, созданного ИИ. Если реабилитация продлится несколько минут, то для преступника она покажется годами. В сознании" преступника время идет медленнее, чем в реальной жизни, что дает им опыт, который стоит много лет", - отметил ученый.

Концепция тюрьмы будущего (Кадры с видео)

Он добавил, что в зависимости от серьезности преступления субъекта и приговора воспоминания могут быть приспособлены к реабилитационным потребностям каждого. Заключенные будут проходить сканирование мозга высокого разрешения, которое создает детальную карту их нервных путей.

Карта позволяет устройству Cognify нацеливаться на определенные участки мозга, отвечающие за память, рассуждения и логическое мышление. Эти задачи выполняются в гиппокампе, префронтальной коре, миндалине, теменной доле и передней поясной коре.

Устройство берется за работу, показывая заключенным воспоминания, сгенерированные искусственным интеллектом, об их преступлениях, которые могут включать домашнее насилие, преступления на почве ненависти и дискриминации, хищения, инсайдерскую торговлю, кражи и мошенничество.

Кроме визуальных эффектов, технология также может стимулировать физическую реакцию, позволяя преступнику испытать боль и страдания, которые испытала жертва.

"Некоторые воспоминания созданы, чтобы вызвать последствия и травмы. Такие воспоминания могут имитировать отдаленные последствия насильственных действий, такие как горе семьи жертвы или физическая и эмоциональная травма, перенесенная жертвой", - объясняет ученый.

Аль-Гайли рассказал, что в его концепции тюрьма – это белая комната с 19 контейнерами у стены. Контейнеры открываются, а там мужчины, стоящие внутри каждого с устройством Cognify на головах и с наушниками на ушах, что похоже на дисплей, погружая их в воспоминания, созданные ИИ

"Искусственные воспоминания, имплантированные Cognify, будут безупречно включены в существующие нейронные сети мозга, предотвращая когнитивный диссонанс и гарантируя, что субъект будет чувствовать воспоминания так, будто они настоящие. Пока заключенные живут в памяти своих преступлений, центральный компьютер собирает данные, чтобы понять, что побуждает людей совершать подобные преступления", - добавляет ученый.

Cognify будет шифровать и хранить конфиденциальную информацию о заключенных и данные о реабилитации.

Концепция Cognify может революционизировать систему уголовного правосудия, значительно уменьшив потребность в долгосрочном заключении и связанные с этим расходы. Традиционные тюрьмы требуют значительных бюджетов на строительство, техническое обслуживание, укомплектование персоналом и уход за заключенными, включая питание, здравоохранение и программы реабилитации. Путем замены длительного тюремного заключения короткой интенсивной реабилитацией с помощью имплантации искусственной памяти расходы на содержание тюремных помещений и поддержку заключенных могут быть резко снижены», – считает разработчик новой концепции.