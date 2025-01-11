Родовая фамилия Drumpf: история происхождения Дональда Трампа и кем были его предки

Дональд Трамп - один из самых известных бизнесменов и политиков в мире. Однако мало кто знает, что его родовая фамилия была Drumpf. Как она изменилась, кем были предки бывшего президента США и какие тайны скрывает их история?

Что известно о предках Дональда Трампа, что известно о его родителях и какая была настоящая фамилия его семьи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Родовые корни и немецкое происхождение

Семья Дональда Трампа имеет немецкие корни. Его дед, Фридрих Друмпф (Drumpf), родился в 1869 году в поселке Кальштадт, Германия. Фамилия Drumpf была распространенной в регионе, однако позже была изменена на Trump для лучшей интеграции в США.

Миграция в Америку

В 1885 году Фридрих эмигрировал в США, чтобы избежать военной службы в Германии. Он начал жизнь в новой стране, работая сначала парикмахером, а затем открыв ряд отелей и ресторанов на западе США, в частности во время золотой лихорадки в Канаде.

В 1901 году Фридрих получил паспорт США и решил вернуться в Европу, в свой родной городок Кальштадт, Австрия. Там он женился на дочери соседей Элизабет Крист и снова отправился в Нью-Йорк.

Молодая жена скучала по дому и они снова поехали в Австрию. Однако власти трактовали выезд Фридриха как попытку уклонения от военной службы и лишили его гражданства. И он вернулся в США уже навсегда.

Фридрих Трамп (фото: Википедия)

История смены фамилии

Изменение фамилии Drumpf на Trump произошло в начале 20 века. Причиной стали не только стремление к адаптации в англоязычной среде, но и желание дистанцироваться от немецкого происхождения.

В середине XX века, после Второй мировой войны, немецкие корни могли быть социально нежелательными в США.

Сначала Drumpf изменили на Trumpf, а затем сократили до Trump.

Ложь о скандинавском происхождении

В 1970-х годах, когда Фред Трамп активно вел бизнес, семья начала утверждать, что имеет скандинавское происхождение. Это было сделано для улучшения отношений с еврейскими арендаторами и бизнес-партнерами, которые могли иметь негативные ассоциации с немецкими корнями из-за событий Второй мировой войны.

А свой необычный акцент Фред Трамп объяснял тем, что имеет и еврейские корни.

Дональд Трамп также неоднократно повторял эту версию о скандинавском происхождении в своих публичных выступлениях, хотя позже историки подтвердили именно немецкие корни.

В своей книге "Искусство заключать сделки" Трамп рассказал, что его отец родился в Германии, хотя это не так - он появился на свет 11 октября 1905 года в Бронксе. А его дед, Фридрих Трамп, прибыл из Баварии в США в 16-летнем возрасте.

Семья Фридриха Трампа в 1915 году (фото: Википедия)

Становление династии бизнесменов

Фред Трамп, сын Фридриха и отец Дональда, продолжил бизнес дело семьи, сосредоточившись на недвижимости в Нью-Йорке. Он успешно развил строительство жилых комплексов для среднего класса. Именно его пример и опыт стали основой для будущей бизнес-империи Дональда.

Мать Трампа, Мэри Энн Маклауд, родом с шотландского острова Льюис. Кстати, существует теория, что ее семья Маклаудов имеет дальнюю связь с дочерью Ярослава Мудрого, королевой Франции Анной Ярославовной. Однако в подтверждение этого нет ни одного факта и историки это называют "историческим анекдотом".

Семья Трампов

Фридрих с женой жили сначала в Бронксе, а затем переехали в Квинс. И Фридрих Трамп начал снова с парикмахерской - он открыл собственный салон на Уолл-Стрит. Она была очень популярной и прибыльной, а Фридрих имел возможность знакомиться с влиятельными людьми. Впоследствии он начал скупать землю в городе.

30 мая 1918 года Фридрих Трамп внезапно умер во время пандемии гриппа и его сын, 13-летний Фред Трамп унаследовал дом в Квинсе, 5 земельных участков и несколько тысяч долларов в наличности и ценных бумагах.

Но бизнесом начала управлять его мать - она основала фирму по недвижимости. Фирма строила социальное жилье в Нью-Йорке и имела государственные заказы. Приобщиться к семейному делу Фред Трамп смог только в 1920 году, а в 1930 - стал управлять полностью сам.

В годы "великой депрессии" Фред начал скупать земельные участки и недвижимость у тех, кто имел большие долги. И в 1940 году стал королем социального жилья. Кроме того, он был филантропом и главная помощь шла на поддержку еврейской общины Нью-Йорка. А еще - Израиля.

С 1950-х годов к Фреду Трампу пришли большие деньги, а вместе с ними - многочисленные расследования и скандалы, внимание прессы, судебные тяжбы.

Именно в такой атмосфере рос юный Дональд, который в будущем станет президентом США.

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Фредом, Элизабет, Мэриэнн и Робертом (Фото из Instagram Трампа)

Детство и юность Дональда Трампа

Дональд Трамп родился в 1946 году и был четвертым ребенком из 5 в семье - Дональд, Фред-младший, Роберт, Мэриэнн и Элизабет.

Фред Трамп был строгим к детям, не баловал их и с раннего детства приучал зарабатывать деньги. Поэтому Дональд с братьями собирал пустые бутылки, разносил газеты, впоследствии начал подрабатывать в семейном бизнесе.

В 13 лет его отдали в престижную военную академию - таким было желание его отца, который считал, что Донни (детское прозвище) нужно строгое воспитание. В школе Трамп не столько проявил хорошие знания, сколько стал успешным в спорте - американский футбол и бейсбол. А еще он стал капитаном спортивных команд.

В подростковом возрасте у Дональда сформировалась фанатичная любовь к чистоте - он вынужден был жить в академии, и его комната была просто музеем чистоты и опрятности. Именно с этого периода у него появилась "мания чистых рук" - в своей книге он признался, что привычка рукопожатия его пугает.

После академии Дональд поступил в Фордгемский университет в Нью-Йорке и объяснял свой выбор тем, что не хочет жить еще 5 лет вдали от дома. Через 2 года он перешел в элитную школу бизнеса Вортон при Университете штата Пенсильвания (входит в "Лигу Плюща"), где получил степень бакалавра экономики в 1968 году.

В 1971 - Дональд Трамп возглавил бизнес, основанный его отцом и стал президентом компании.

Интересные факты о семье Трампов: