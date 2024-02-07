Алина Михайлова поставила окончательную точку в вопросе командира батальона "Волков Да Винчи"

Руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова прокомментировала ситуацию, что возникла вокруг командования батальона. Накануне Сергей Филимонов сделал заявление, что он возглавил "Волков Да Винчи", но через несколько часов батальон опроверг эту информацию, подчеркнув, что командиром является Юрий Капустяк.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Михайловой в Facebook.
"Крайний год был сверхтяжел. Как и "бурными" были крайние месяцы моей жизни и батальона, которые неотъемлемо связаны. Я благодарна Валерию Залужному, что в свое время он поддержал, поверил и направил. Спасибо за то, что батальон "Волки Да Винчи" всегда знал и знает, что имеет настоящего отца. Спасибо, что вместе мы прокладываем этот путь к победе. Честь быть под таким командованием", - написала Михайлова.
Она добавила, что батальон "Волки Да Винчи" объявил назначение нового командира и теперь находится в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Также хочу прокомментировать вопрос названия, о котором вы могли читать в постах наших побратимов. Батальон под руководством Сергея Филимонова будет называться "Волки Да Винчи" (1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС) - это общее решение всех членов батальона. Мы теперь есть частью 59-й бригады", - заявила военная.
Большинство бойцов, воевавших с Дмитрием Коцюбайлом с начала 2014 года, перешли с нами в 59-ю бригаду.
"Причины перехода обсуждать не буду - это сугубо военное дело. Но хочу подчеркнуть, что желание некоторых подразделений иметь в своем названии "Да Винчи" лишь свидетельствует о величии подвигов Дмитрия Коцюбайла и уважение к нему. От себя могу сказать, что имя этого легендарного командира еще долго будет вдохновлять на героические поступки многих украинцев", - добавила Алина.
Ранее мы писали о том, что известно о Сергее Филимонове из "Волков Да Винчи".
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