Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой

Дмитрий Коцюбайло - украинский воин и настоящий герой, жизнь которого, оборвалась 7 марта 2023 года. Он ушел очень рано, но память о Да Винчи вечная.

О том, благодаря каким качествам Да Винчи стал одним из лучших командиров и какими подвигами прославился, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Википедию и Telegram -канал "Волки Да Винчи".

Легендарный командир Да Винчи

Дмитрий был добровольцем, он присоединился к ВСУ еще в 2014 году и уже тогда командовал взводом добровольцев. А в 2015 году стал командиром роты, впоследствии его назначили командиром батальона "Волки Да Винчи".

Борьба за свободу своей нации - это в его крови, поскольку прадед Дмитрия воевал с большевиками в рядах украинской УПА.

За свои 27 лет жизни Коцюбайло успел стать не только одним из лучших командиров, действительно переживающих за своих подчиненных и обучающих их быть настоящими воинами. Он показал, каким должен быть человек, настоящий мужчина. А еще и получил несколько особых наград.

Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

У него есть награда за оборону Донецкого аэропорта. А также у парень имеет звание народный герой Украины. В 2021 году Да Винчи присвоили звание герой Украины. Он стал самым молодым командиром, получившим такое звание, будучи живым.

О нем говорили не только собратья, но и президент Украины:

"Один из самых молодых героев Украины, один из тех, чья личная история, характер, смелость, навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрец", - сказал о Да Винчи Зеленский.

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Выдающиеся черты Да Винчи

Он не знал, что его ждет, но воевал за Украину, посвятив ей жизнь. Он верил в Украину до последнего вздоха. Дмитрий считал, что это его миссия и предназначил защите страны всего себя.

"Да Винчи всегда умел собирать вокруг себя людей. К нему тянулись и прислушивались все - от рядового к генералу. Он вел за собой людей в бой, хотя и был офицером и комбатом, его личный пример и смелость вдохновляли", - вспоминают о Дмитрии собратья.

Также о нем говорили, что Да Винчи признавали президенты и главнокомандующие, ведь Коцюбайло на своем примере показал, какой должна быть армия страны, на примере своего маленького подразделения в добровольческом корпусе. Показал, как следует быть гражданином, воином и защитником и человеком.

Сегодня он должен праздновать свой 28-й День рождения, но героически погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Но память о Дмитрии Коцюбайле вечна, ведь такие люди как он, становятся легендами и он ею стал. Для воинов и гражданских.

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)