ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой

Среда 01 ноября 2023 11:47
UA EN RU
Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой Легендарный воин Да Винчи (фото: t.me/smertvorogy)
Автор: Юлия Любченко

Дмитрий Коцюбайло - украинский воин и настоящий герой, жизнь которого, оборвалась 7 марта 2023 года. Он ушел очень рано, но память о Да Винчи вечная.

О том, благодаря каким качествам Да Винчи стал одним из лучших командиров и какими подвигами прославился, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Википедию и Telegram-канал "Волки Да Винчи".

Легендарный командир Да Винчи

Дмитрий был добровольцем, он присоединился к ВСУ еще в 2014 году и уже тогда командовал взводом добровольцев. А в 2015 году стал командиром роты, впоследствии его назначили командиром батальона "Волки Да Винчи".

Борьба за свободу своей нации - это в его крови, поскольку прадед Дмитрия воевал с большевиками в рядах украинской УПА.

За свои 27 лет жизни Коцюбайло успел стать не только одним из лучших командиров, действительно переживающих за своих подчиненных и обучающих их быть настоящими воинами. Он показал, каким должен быть человек, настоящий мужчина. А еще и получил несколько особых наград.

Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой

Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

У него есть награда за оборону Донецкого аэропорта. А также у парень имеет звание народный герой Украины. В 2021 году Да Винчи присвоили звание герой Украины. Он стал самым молодым командиром, получившим такое звание, будучи живым.

О нем говорили не только собратья, но и президент Украины:

"Один из самых молодых героев Украины, один из тех, чья личная история, характер, смелость, навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрец", - сказал о Да Винчи Зеленский.

Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Выдающиеся черты Да Винчи

Он не знал, что его ждет, но воевал за Украину, посвятив ей жизнь. Он верил в Украину до последнего вздоха. Дмитрий считал, что это его миссия и предназначил защите страны всего себя.

"Да Винчи всегда умел собирать вокруг себя людей. К нему тянулись и прислушивались все - от рядового к генералу. Он вел за собой людей в бой, хотя и был офицером и комбатом, его личный пример и смелость вдохновляли", - вспоминают о Дмитрии собратья.

Также о нем говорили, что Да Винчи признавали президенты и главнокомандующие, ведь Коцюбайло на своем примере показал, какой должна быть армия страны, на примере своего маленького подразделения в добровольческом корпусе. Показал, как следует быть гражданином, воином и защитником и человеком.

Сегодня он должен праздновать свой 28-й День рождения, но героически погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Но память о Дмитрии Коцюбайле вечна, ведь такие люди как он, становятся легендами и он ею стал. Для воинов и гражданских.

Выдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть геройВыдающиеся черты павшего воина Да Винчи. Он успел показать, каким должен быть герой

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Ранее мы писали, что в Киеве может появиться сквер имени культового воина.

А также читайте наш материал о том, как живет Алина Михайлова после гибели Да Винчи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Да Вінчі Вооруженные силы Украины