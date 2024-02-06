Филимонов или Капустяк? Кто настоящий комбат "Волков Да Винчи" и почему разгорелся скандал

Сергей Филимонов сделал заявление, что он стал командиром батальона "Волки Да Винчи" и записал видеообращение. Однако через несколько часов первый ОШБ "Да Винчи" опроверг эту информацию и добавил, что командиром был и является Юрий Капустяк.

При подготовке материала были использованы следующие источники: видеообращение Сергея Филимонова в соцсети Х, Википедия и заявления 1-го ОШБ "Да Винчи" и 67 ОМБР "ДУК" в Facebook.

Кто настоящий комбат "Волков Да Винчи" и почему разгорелся скандал

Сергей заявил, что стал командиром батальона "Волки Да Винчи" и рассказал о планах, а также призвал военных присоединяться к ним, ведь у них есть хорошие специалисты, медики и тренеры.

"С начала полномасштабного вторжения, мы с друзьями создали боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевщину. А после этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". В составе батальона прошли большой путь, бои за Харьковщину, Донецкую область, Луганщину". И с сегодняшнего дня я вступаю в должность командир батальона "Волки Да Винчи", - рассказывает Сергей.

Однако через несколько часов пресс-служба 1-го ОШБ Да Винчи написала пост, в котором они опровергают эту информацию и объясняют кто является командиром и кто на какой должности.

"В связи с многочисленными обращениями к нам граждан после появления в медиа информации о том, что командиром "Волков Да Винчи" стал Сергей Филимонов, сообщаем, что после гибели нашего командира Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи") наш батальон - 1- ый ОШБ в составе 67 ОМБР ДУК неизменно возглавляет Юрий Капустяк", - пишут в заявлении.

Сергей Филимонов из Да Винчи (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Как создавались батальоны и кто их возглавляет

Со времен революционных событий 2014-го года и начала вооруженной агрессии России относительно Украины и по настоящее время Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор" как военная структура неуклонно осуществляет защиту независимости и территориальной целостности Украины.

С началом полномасштабной войны все подразделения и формирование ГУК ПС интегрировались в ряды Вооруженных Сил Украины для слаженного и организованного отражения внешней агрессии векового врага украинского народа.

5 апреля 2022 г. в пункте дислокации Корпуса командованием ДУК ПС совместно с командованием ВСУ был учрежден 7-й Центр специальных действий ССО "ДУК". В структурное устройство новообразованного формирования вошли батальоны ДУК ПС в следующем составе:

1-й отдельный штурмовой батальон под командованием Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи)

2-й отдельный стрелковый батальон под командованием Тараса Бобанича (Хаммера)

3-й отдельный стрелковый батальон под командованием друга Гонты

4-й отдельный стрелковый батальон под командованием друга Кулибина

командиром роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" является Филимонов.

"Осенью 2022 года произошло переформирование и развертывание 7-го ЦСПД ССО "ДУК" в 67-м отдельную механизированную бригаду "ДУК", в которую вошли имеющиеся и вновь образованные в структуре воинской части формирования. С тех пор все подразделения ГУК ПС входят в состав 67 -ой ОМБр "ДУК" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вне структурных границ 67 ОМБр "ДУК" подразделений ГУК ПС не существует", - прописано в заявлении 67 ОМБр "ДУК".

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По официальным данным Филимонов с 2022 года является командиром роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи". Но 67 ОМБр также сообщили, что Алина Михайлова, Сергей Филимонов, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов 1-го ОШБ покинули ряды 67-й ОМБр "ДУК" и перевели в другую бригаду. Следовательно, ни бойцами ДУК ПС, ни военнослужащими 67-й ОМБр "ДУК" упомянутые лица не являются.

Юрий Капустяк с Дмитрием Коцюбайлом (фото: facebook.com/yurii.kapystiak)

Кто такой Юрий Капустяк

Юрий Капустяк - профессиональный военный, участник Антитеррористической операции на востоке Украины и Операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей от 2017 года. Участвовал в боях у Попасной, Зайцевой, Шумов. Народный герой Украины, получивший этот статус при жизни.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. Именно он до гибели комбата лейтенанта Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" занимал должность его заместителя и был боевым собратьем с добровольческих времен периода АТО/ООС.

Пока скандал набирает обороты, но Сергею Филимонову уже приходят угрозы.

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