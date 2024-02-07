Алина Михайлова поставила окончательную точку в вопросе командира батальона "Волков Да Винчи"

Руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова прокомментировала ситуацию, что возникла вокруг командования батальона . Накануне Сергей Филимонов сделал заявление, что он возглавил "Волков Да Винчи", но через несколько часов батальон опроверг эту информацию, подчеркнув, что командиром является Юрий Капустяк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Михайловой в Facebook.

Как прокомментировала ситуацию Михайлова

"Крайний год был сверхтяжел. Как и "бурными" были крайние месяцы моей жизни и батальона, которые неотъемлемо связаны. Я благодарна Валерию Залужному, что в свое время он поддержал, поверил и направил. Спасибо за то, что батальон "Волки Да Винчи" всегда знал и знает, что имеет настоящего отца. Спасибо, что вместе мы прокладываем этот путь к победе. Честь быть под таким командованием", - написала Михайлова.

Она добавила, что батальон "Волки Да Винчи" объявил назначение нового командира и теперь находится в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Также хочу прокомментировать вопрос названия, о котором вы могли читать в постах наших побратимов. Батальон под руководством Сергея Филимонова будет называться "Волки Да Винчи" (1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС) - это общее решение всех членов батальона. Мы теперь есть частью 59-й бригады", - заявила военная.

Большинство бойцов, воевавших с Дмитрием Коцюбайлом с начала 2014 года, перешли с нами в 59-ю бригаду.

"Причины перехода обсуждать не буду - это сугубо военное дело. Но хочу подчеркнуть, что желание некоторых подразделений иметь в своем названии "Да Винчи" лишь свидетельствует о величии подвигов Дмитрия Коцюбайла и уважение к нему. От себя могу сказать, что имя этого легендарного командира еще долго будет вдохновлять на героические поступки многих украинцев", - добавила Алина.

Сергей Филимонов с Дмитрием Коцюбайлом (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)