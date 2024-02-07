Аліна Михайлова поставила остаточну крапку у питанні командира батальону "Вовків Да Вінчі"

Керівниця медичної служби 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова прокоментувала ситуацію із плутаниною щодо командира батальйону . Напередодні Сергій Філімонов зробив заяву, що він очолив "Вовків Да Вінчі", але через кілька годин батальйон спростував цю інформацію, наголосивши, що командиром є Юрій Капустяк.

Як прокоментувала ситуацію Михайлова

"Крайній рік був надважкий. Як і "буремними" були крайні місяці мого життя та батальйону, які невідʼємно повʼязані. Я вдячна Валерію Залужному, що у свій час він підтримав, повірив та направив. Дякую за те, що батальйон "Вовки Да Вінчі" завжди знав і знає, що має справжнього батька. Дякую, що разом ми торуємо цей шлях до перемоги. Честь бути під таким командуванням", - написала Михайлова.

Вона додала, що батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив призначення нового командира та тепер є в складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Також хочу прокоментувати питання назви, про яке ви могли читати у дописах наших побратимів. Батальйон під керівництвом Сергія Філімонова матиме назву "Вовки Да Вінчі" (1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС) - це спільне рішення всіх членів батальйону. Ми тепер є частиною 59-ї бригади", - заявила військова.

Більшість бійців, що воювали з Дмитром Коцюбайлом від початку 2014-го року, перейшли з нами до 59-ї бригади.

"Причини переходу обговорювати не буду - це суто військова справа. Але хочу наголосити, що бажання деяких підрозділів мати у своїй назві "Да Вінчі" лише свідчить про велич подвигів Дмитра Коцюбайла та пошану до нього. Від себе можу сказати, що ім'я цього легендарного командира ще довго надихатиме на героїчні вчинки багатьох українців", - додала Аліна.

Сергій Філімонов з Дмитром Коцюбайлом (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)