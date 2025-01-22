Алина Гросу откровенно высказалась о личной жизни: "Начинались волны в отношениях"
Алина Гросу не так давно рассекретила, что во второй раз вышла замуж, однако показывать лицо своего избранника или рассказывать о нем поклонникам она не спешит. И теперь в соцсетях артистка прямо ответила, почему приняла для себя именно такую позицию.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы пишет об этом подробнее.
Личная жизнь Алины Гросу
Позже, после того, как звезда сцены объявила о втором замужестве, в сети выяснили, что она вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым имела отношения еще до начала полномасштабной войны.
Общаясь с подписчиками в stories, Алина объяснила, что они с любимым не скрывают свои отношения, и даже фотографируются с теми, кто об этом просит. Однако в соцсетях Гросу все же решила не выставлять совместные кадры с мужем, поскольку связывает это с негативным прошлым опытом.
"Если вам честно сказать, мы специально не прячемся. Есть куча фото людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - рассказала певица.
Алина Гросу прокомментировала личную жизнь (фото: instagram.com/alina_grosu)
Кроме того, ранее знаменитость также заявляла о том, что не спешит раскрывать какие-либо детали дел сердечных, поскольку хочет сполна насладиться личным, без лишних глаз
"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - говорила в прошлом артистка.
Алина Гросу прокомментировала личную жизнь (фото: instagram.com/alina_grosu)
Что известно о личной жизни Алины Гросу
В марте прошлого года она показала свадьбу, выпустив новый клип и намекнув фанам таким образом, что во второй раз вышла замуж. Однако говорить об избраннике, как уже отмечалось выше, певица не хотела.
Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)
Это второй брак для Алины Гросу. Ранее она была замужем за российским бизнесменом, однако их отношения распались довольно быстро после громкой свадьбы, которая проходила за границей и длилась несколько дней.
К слову, в период полномасштабной войны Гросу переехала в США. Там она начала обучение в Голливудской школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе.
А в сентябре прошлого года певица заявляла, что является официальным представителем культуры в Нью-Йорке от нашей страны. Но впоследствии МИД Украины опроверг такое утверждение, из-за чего исполнительница оказалась в центре скандала.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Также мы писали, что Алина Гросу заговорила о материнстве.
Кроме того, ранее Гросу попала в скандал из-за вечеринки в США.