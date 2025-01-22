Алина Гросу откровенно высказалась о личной жизни: "Начинались волны в отношениях"

Алина Гросу не так давно рассекретила, что во второй раз вышла замуж, однако показывать лицо своего избранника или рассказывать о нем поклонникам она не спешит. И теперь в соцсетях артистка прямо ответила , почему приняла для себя именно такую позицию.

Личная жизнь Алины Гросу

Позже, после того, как звезда сцены объявила о втором замужестве, в сети выяснили, что она вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым имела отношения еще до начала полномасштабной войны.

Общаясь с подписчиками в stories, Алина объяснила, что они с любимым не скрывают свои отношения, и даже фотографируются с теми, кто об этом просит. Однако в соцсетях Гросу все же решила не выставлять совместные кадры с мужем, поскольку связывает это с негативным прошлым опытом.

"Если вам честно сказать, мы специально не прячемся. Есть куча фото людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - рассказала певица.

Алина Гросу прокомментировала личную жизнь (фото: instagram.com/alina_grosu)

Кроме того, ранее знаменитость также заявляла о том, что не спешит раскрывать какие-либо детали дел сердечных, поскольку хочет сполна насладиться личным, без лишних глаз

"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - говорила в прошлом артистка.

Алина Гросу прокомментировала личную жизнь (фото: instagram.com/alina_grosu)

Что известно о личной жизни Алины Гросу

В марте прошлого года она показала свадьбу, выпустив новый клип и намекнув фанам таким образом, что во второй раз вышла замуж. Однако говорить об избраннике, как уже отмечалось выше, певица не хотела.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Это второй брак для Алины Гросу. Ранее она была замужем за российским бизнесменом, однако их отношения распались довольно быстро после громкой свадьбы, которая проходила за границей и длилась несколько дней.

К слову, в период полномасштабной войны Гросу переехала в США. Там она начала обучение в Голливудской школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе.

А в сентябре прошлого года певица заявляла, что является официальным представителем культуры в Нью-Йорке от нашей страны. Но впоследствии МИД Украины опроверг такое утверждение, из-за чего исполнительница оказалась в центре скандала.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)