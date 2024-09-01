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Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела "Белые розы" россиянина Шатунова (видео)

Воскресенье 01 сентября 2024 12:22
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Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела "Белые розы" россиянина Шатунова (видео) Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Полина Иваненко

Певица Алина Гросу, недавно публиковавшая фото из США, попала в скандал. Звезду сняли, когда та пела русские песни Юрия Шатунова.

Как сообщает РБК-Украина, видео с выступлением Гросу уже распространяется в сети, а юзеры стыдят певицу за ее поступок.

Детали скандала

Когда именно было сделано видео - в посте не указано. Впрочем, утверждается, что Гросу пела песни россиянина на вечеринке, где якобы праздновали день рождения украинца.

Кто именно устроил это мероприятие - тоже остается загадкой. Авторы поста, вероятно, нашли видео в Stories гостей вечеринки.

"Мы знаем, что вы хз, кто такая Алина Гросу, но "певица" исполнила песню Юрия Шатунова "Белые розы" в Америке. Это была вечеринка в честь дня рождения украинца, где звучали русские песни", - говорится в описании.

Сама певица о выступлении в США, а также о том, что она могла петь не только украинские песни, в соцсетях не рассказывала. Однако недавно она действительно публиковала кадры из Нью-Йорка, а также участвовала в благотворительном концерте.

В команде певицы скандальное видео не прокомментировали.

Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела &quot;Белые розы&quot; россиянина Шатунова (видео)

Гросс в Нью-Йорке (фото: instagram.com/alina_grosu)

Как реагирует сеть

В комментариях под видео появилось немало негодования. Пользователи пишут:

  • "Ну так вона й одружена з м*скалем була. І намагалася там кар'єру будувати. І пісні для них співала із серії "Хочу я баса"
  • "В кінці щось намітилося типу "зйомка заборонена"?. Що аж слова забула, бідося"
  • "Хресна недопрацювала у вихованні".

Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела &quot;Белые розы&quot; россиянина Шатунова (видео)

Реакция пользователей (скриншот)

Более того, в другом паблике (чат Алины Доротюк) пользователи начали писать, что знают, у кого была вечеринка. Свой день рождения якобы праздновал предприниматель, сейчас проживающий в США.

Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела &quot;Белые розы&quot; россиянина Шатунова (видео)

Алину Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США: пела &quot;Белые розы&quot; россиянина Шатунова (видео)

Что пишут пользователи (скриншоты)

К слову, ранее комик Даня Повар устроил пранк над Анатоличем.

Кроме того, недавно Евгений Клопотенко ошеломил суммой, которую тратит на еду и жизнь.

Во время написания материала были использованы источники: Telegram-канал SLAY MUSIC и комментарии под постами Алины Доротюк.

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