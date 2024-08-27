"Хотим уже стать родителями". Алина Гросу заговорила о материнстве

Певица Алина Гросу призналась, раздражается, когда у нее спрашивают, почему она до сих пор не стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице ФАКТАМ.

Так, по словам артистки, раньше у нее не было личных границ. Однако теперь все изменилось.

"А сейчас я себе сама очень благодарна, что последние годы нашла в себе силы, чтобы их выставить. Именно поэтому чужие люди не могут задать эти вопросы, только близкие. Да, это раздражает, но плюс в том, что и я, и муж очень любим детей, и хотим уже стать родителями", - призналась знаменитость.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также она ответила, сколько хотела бы иметь детей, и планирует ли иметь няню.

"На самом деле, не знаю, сколько хочу детей. Это уже как Бог даст. Конечно хотелось бы больше", - призналась Гросу.

"Сейчас нам никто не помогает. Нет помощницы по дому, нам так комфортно. К тому же я очень привязываюсь к людям и пускать новых в свою жизнь трудно, потому что потом трудно прощаться", - сказала Алина.

Певице важно, чтобы рядом были родные люди и те, кого она хорошо знает. Именно поэтому сейчас у них с мужем нет никаких помощников.

"Но как будут дети, то будем думать, кого из нянь допускать. Скорее всего, тех, которые вынянчили и вырастили моего младшего брата", - поделилась звезда.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, в марте Алина Гросу представила новый клип, в котором показала свадьбу, намекая на возможное замужество.

Певица не раскрывает личность своего избранника, но поклонники предполагают, что ее мужем мог стать российский актер Роман Полянский, с которым она состояла в отношениях до начала полномасштабной войны.